Enogastronomia



A Capoliveri c'è un posto dove gli aperitivi sono irrinunciabili e uno dove i gioielli... pure

domenica, 1 agosto 2021, 22:16

di aldo grandi

Andare all'isola d'Elba e non trascorrere una sera a Capoliveri è come uscire a cena con una donna stupenda e accontentarsi di baciarla e salutarla all'uscita del locale. Folle. In questo isolotto meravigliosamente galleggiante nel mar Tirreno, vero e proprio paradiso scelto da toscani e lombardi in cerca di pace e ristoro, sbarcano ad ogni estate centinaia di migliaia di visitatori. E dopo oltre un decennio anche noi abbiamo deciso di tornarci e se, come dicono, partire è un po' come morire, tornare è un po' come rivivere.

Come base di partenza abbiamo scelto Procchio e l'hotel di Francesca, La perla del golfo, che conosciamo da tempo per averci consigliato la struttura l'amico fraterno e comune Enrico Castellacci che di Portoferraio e dell'Elba è figlio. Il pomeriggio, però, non rinunciamo a salire in Vespa e a dirigerci su e giù lungo i tornanti dell'isola in cerca di angoli più o meno nascosti dove degustare un aperitivo.

A Capoliveri arriviamo e parcheggiamo, praticamente, all'imbocco della zona a traffico limitato. Sul traghetto abbiamo incontrato, per caso, un sottufficiale dei carabinieri Piero Di Presa - vista la nostra esperienza in materia lo abbiamo riconosciuto al volo dal taglio dei capelli - simpatico e originario di un paesino pugliese denominato Ceglie Messapica, uno dei più antichi borghi della regione. Con la mamma andava dalla sorella che, appunto, vive a Capoliveri, per prendere la figlia che era andata dalla zia per trascorre qualche giorno di vacanza. Il cognato gestisce, proprio nel cuore di Capoliveri, un negozio di gioielli e pietre dure e preziose denominato Cuore di pietra. Gli abbiamo promesso che ci avremmo fatto un salto e così facciamo.

Il Covid qui non esiste o, se c'è, a 30 e passa gradi e con un caldo bestia, si è dimenticato di farsi vivo. Assembramenti? Se vogliamo chiamarli così, a noi sembrano nuclei di esseri umani che vivono la propria vita senza apparenti segni di contagio a causa di una epidemia che, grazie a dio o a chi per lui, è tutt'altro che una peste bubbonica. Fanno bene in attesa che il Dragopardo al secolo Mario Draghi ci chiuda definitivamente in casa un'altra volta.

Noi in via Roma non ci siamo mai stati, ma è bella, caratteristica e brulicante di vita, proprio quello che ci vuole dopo mesi passati a vedere gente che andava in giro con il mezzo burqa nemmeno si trattasse di una maschera salvavita.

Eccolo qua il Cuore di pietra ed ecco qua Andrea che con la socia Anna ha aperto questo negozio di design di gioielli. Andrea è di Roma, abita sulla via Appia, da qualche tempo ha scelto di trascorrere metà della sua vita nella capitale, l'inverno e l'altra metà, primavera ed estate, qui all'Elba perché, dice, dopo esserci venuto una volta ho capito che dovevo venire a vivere qui. Per chi non sapesse cosa significhi lo stress, bene, fatevi una capatina di qualche mese lavorativo a Roma o magari e peggio, a Milano e vedrete che anche a voi l'Elba, ma anche ogni altra realtà similare, vi attirerà come il miele attira le api.

Anna e Andrea, nel 2010, sbarcano all’Isola d’Elba per intraprendere la loro grande avventura. L’idea è quella di aprire una bottega in cui si fondano la preziosità delle gemme, la manualità della lavorazione e l’originalità delle idee, un luogo in cui non solo vendere gioielli, ma raccontare e condividerne la ricerca, valorizzarne con creatività l’essenza. Il progetto Cuore di Pietra nasce dunque dalla voglia di reinventarsi, di esprimere creatività, di combinare il business con l’amore per i viaggi, per la bellezza e per l’artigianato. Ma anche come possibilità di inaugurare un nuovo stile di vita, di cui l’Elba e la sua magia sono parti integranti.

Visitiamo il negozio e scopriamo un anello molto carino in bronzo raffigurante le vecchie due lire. Le gemme incastonate sono bellissime. Ci sono passione e gioia in queste creazioni. Come fai a non comprare?

Chiediamo anche dove si può fare un aperitivo decente e per decente intendiamo buono e non trattati come turisti a buffet. Nemmeno il tempo di chiedere ed ecco che Andrea ci indica un locale che si chiama Anfiteatro, esattamente come la nostra piazza a Lucca.

Accettiamo di buon grado e ci sediamo dando un'occhiata al menu che uno dei ragazzi ci fa subito leggere. Tapas a go-go dice e deliziose. Andrea conferma e dando una occhiata ai tavoli vicini notiamo pane scuro ai cinque cereali, salmone affumicato, burrata, alici e non ci resta che ordinare.

Azz... aveva ragione Andrea. Andiamo giù con il bis, il ter e anche, il sottoscritto, il quater. Non fanno in tempo ad atterrare sul tavolo che le tapas finiscono senza indugio in bocca al leone che sarebbe, poi, chi scrive. Micidiali quelle con la bottarga spruzzata sopra... Peccato che siamo a cena da un'altra parte sennò avremmo fatto come facevano Mimmo e Claudio Tosi di Alcide quando andavano a tordelli dal Bamboro a Monte S. Quirico sulla via per S. Alessio: oltre 70 a testa.

Il vino è un bollicine che va giù diretto fresco com'è. Proprio nella giornata di oggi (26 luglio ndr) abbiamo compiuto 60 anni, affoghino Sansone e l'età con tutti i filistei. Dicono che quarant'anni è tempo di bilanci. A sessanta, allora, siamo già a rischio bancarotta...

Anfiteatro vive grazie al lavoro di tre ragazzi labronici di scoglio: Valerio Pugliese, Leonardo Borghi e Nicola Luperini. Valerio è stato il fondatore e spiega come gli è venuta in mente l'idea: "Venivo qui da anni con i miei amici da Livorno, tra una bevuta e l'altra ci imbattiamo in questo locale di cui mi innamoro. Alla fine, decido di prenderlo in gestione visto che non riusciva ad andare e, invece, da quando ce l'ho io va eccome, boia deh. Qui usiamo prodotti di primissima qualità e questo pane che piace moltissimo e che si digerisce bene. Il nostro segreto è stato proprio quello di fare cose semplici, ma buone".

La serata è calda e il vento di scirocco ha già iniziato a soffiare. Domani sarà una giornata senza sole e le nubi già si approssimano all'orizzonte. Risaliamo in Vespa e invece di dirigerci verso Portoferraio per poi risalire alla volta di Procchio, decidiamo di tagliare l'isola e raggiungere Marina di Campo e, da lì, arrivare a Procchio che è distante uno sputo. Ce lo confermano Andrea e il cognato, ma quando siamo sulla strada che sale senza un'anima viva in giro ci sorge il dubbio che non sia stata la scelta migliore. Il cielo è plumbeo, qualche schizzo arriva, ma fortunatamente è solo un abbozzo. Dall'altra parte la foschia copre il sole che cala all'orizzonte. Aveva ragione Giorgio Faletti ad amare l'Elba.