Enogastronomia



A cena da Paolino ritrovato

mercoledì, 18 agosto 2021, 13:11

di aldo grandi

Abbiamo girato in lungo e in largo questa estate, anche per esorcizzare la paura di un Covid che, sarà anche un caso, ma non ci sembra così letale come vogliono farci credere. Siamo stati a cena in numerosi ristoranti, qualcuno sicuramente migliore di qualcun altro e, comunque, in tutti abbiamo trovato la voglia di ricominciare a vivere anche perché nessuno sa spiegarsi la ragione per la quale, alla fine, sono sempre e solamente gli stessi a pagare per questa pandemia a senso unico, ossia i ristoratori, categoria bistrattata quant'altre mai, ma, in sostanza, una di quelle che regge il paese e, in particolare, ne tramanda la tradizione enogastronomica unica in tutto il mondo. Può anche non piacere ai soloni del Politically Correct o ai politicanti da strapazzo verniciati di rosso fucsia o anche ai parassiti che percepiscono fior di migliaia di euro al mese come stipendio fisso, ma all'estero siamo più conosciuti per la pizza e gli spaghetti anche se non solo ovviamente, che per le capacità politiche o per la nostra fedeltà o onestà.

Detto questo, tuttavia, quando torniamo a casa, nella nostra bella Lucca dove soggiorniamo, ormai, da oltre trent'anni - tutti hanno da criticarla, ma tutti, inevitabilmente, finiscono per restarci o comprarci casa - ci mancano il fresco e la semplicità di una trattoria d'altri tempi come è quella di Paolo Luporini, Paolino per gli amici, a Gignano di Brancoli, un posto in culo alla marana direbbero a Roma per le curve che servono per raggiungerlo, ma un paradiso dal quale si ammira un panorama fantastico e mozzafiato su tutta la valle e sulla città.

Paolino è, in fondo, un romantico, forse, uno degli ultimi rimasti in questa valle di lacrime, uno di quei tanti ristoratori che amano il proprio lavoro e vivono quasi per quello, che ci sputano sangue e ci mettono l'anima. Sarà, anche e forse, per questo, che a Gignano alla sua Tosca piovono e salgono anche personaggi di un certo calibro economico e sociale. Qui, ai tavoli della Tosca, sulla magnifica terrazza o anche all'interno, tutti, infatti, sono uguali senza distinzioni di sorta. Non che altrove questa distinzione esista, per carità, ma a queste latitudini collinari da Paolino si respira quella vecchia, ormai dimenticata atmosfera tipica dei locali di un tempo che fu.

Anche il servizio è fatto da persone che vivono sul posto e che rendono questo ristorante un unicum. Provate per crederci. Certo, se vi aspettate la cucina Gourmet o qualche stella, è più facile poterle ammirare, queste ultime, in un cielo meravigliosamente limpido che da questa altezza si riesce ad ammirare a fine pasto soffermandosi sulla piazzetta sottostante.

Abbiamo assaggiato pizze buone e meno buone, alcune ottime, ma quando veniamo da Paolino non ce la facciamo davvero a resistere alla tentazione di una Napoli o di una cipolla e tonno, o di una Marcello o anche di una Paolino. Vanno giù con una velocità incredibile, scivolano negli anfratti gastrointestinali con una facilità disarmante al punto che, vero davvero, osiamo mangiarne anche fino a tre.

Per chi, però, vuole gustarsi la specialità della casa, consigliamo la grigliata mista o anche le salsicce che sono una favola e metteteci anche la bistecchina di maiale che fa quasi tenerezza.

Paolino ha un pregio non indifferente: si accontenta, ma, attenzione, non fraintendete. Diciamo che il suo menu ha costi contenuti e resta sempre più o meno lo stesso anche dopo questo massacro pseudo-pandemico. Si mangia con poco da Paolino, anzi col giusto e si torna a casa soddisfatti. Qui dentro, poi, è tutto italiano anzi, tutto lucchese per non dire di Gignano. Made in casa nostra verrebbe da dire e in tutti i sensi.

Grazie Paolino per esserci e per ricordarci ogni volta chi siamo e da dove veniamo. In un pianeta sempre più globalizzato e privo di identità, tu, senza ombra di dubbio, rappresenti un ostacolo a chi vorrebbe divorarci con la tecnologia senza senso di chi, anche al tavolo, vorrebbe far prenotare privando il cliente del rapporto con il personale. Avanti così Paolo, noi siamo con te.

Foto Ciprian Gheorghita

Da Tosca

Via Pieve di Brancoli, 6179

55100 Gignano di Brancoli (LU)

Prenotazioni al 320 903 3186