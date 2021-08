Enogastronomia



Al Forte ancora una volta Filippo fa centro: e c'è anche Lara, 'pizzettara' d'autore

venerdì, 13 agosto 2021, 18:50

di aldo grandi

Metti una giornata di caldo afoso, insopportabile in quel di Lucca, appena meglio in riva al mare. Aggiungi che, alle 19, c'è Alessandro Sallusti alla Bussola insieme a Franca Dini e al collega e vecchio amico Remo Santini. Che fai?, non passi per un saluto, soprattutto, dopo che l'altra sera, al teatro di Verzura a Borgo a Mozzano non siamo andati alla presentazione del libro che noi avevamo contribuito a realizzare perché richiedevano, all'aperto, Green pass o tampone scartavetranaso? Così, senza tante storie, salpiamo in sella alla nostra trequarti e sulla immancabile Vespa color verde Tiffany e imbocchiamo la Bretella direzione Viareggio.

Alla Bussola arriviamo mezz'ora prima, il tempo per fissare un'intervista a Giuliano Angeli e al figlio che hanno restituito vitalità e voglia di vivere al locale prendendolo in gestione dalla famiglia Guidi. Incontriamo la Franca che ci saluta da par suo e ci presenta Giovanna Nocetti, in arte Giovanna e basta, conosciuta, in particolare, da quelli che sono nati e cresciuti nel secolo scorso. Giovanna è simpatica e straripante di vitalità, ci parla del suo spettacolo dedicato a Milva, sua amica e straordinaria interprete musicale.

Arriva Sallusti e facciamo in tempo a farci uno scatto e a scusarci per l'altra sera, ma, proprio, queste misure demenziali del Comitato tecnico scientifico avallate da un Governo di eunuchi, non ci stanno a genio e non le accettiamo. Siamo a 40 gradi all'ombra o quasi e qui, almeno sulla spiaggia, di Green pass non si parla. Evidentemente a Borgo a Mozzano e al teatro di Verzura il sindaco di sinistra, ma non è il solo, Patrizio Andreuccetti anche all'aperto impone regole ferree.

Piomba anche Filippo Della Bertola, l'oste mai stanco come lo ha definito Giampiero Gelmi, una sorta di re Mida della ristorazione, tutto quello che tocca diventa oro o gli rassomiglia parecchio. Proprio da Filippo, questa sera, saremo a cena per conoscere il suo nuovo ristorante-pizzeria Filippo in via Sant'Elme a Forte dei Marmi, lontano dal centro, ma capace di colpire al cuore avventori di ogni latitudine. Non a casa anche oggi è full-up e menomale che abbiamo prenotato il giorno avanti.

Poco prima dell'inizio della presentazione del libro Il Sistema, uno dei best-seller di questa estate e libro devastante per chi ha il coraggio di aprire il cervello e farlo ragionare, scritto da Sallusti in collaborazione con Luca Palamara, uno che di scheletri nell'armadio deve averne più che un cimitero.

Stasera, però, vogliamo dedicarci alla enogastronomia. Il locale di Filippo ci intriga e ce ne hanno parlato un gran bene. Quando arriviamo, in Vespa, troviamo subito parcheggio, in auto chissà dove saremmo finiti. Buona la segnaletica per giungerci, ma armatevi di Google Map e farete meglio.

Filippo è un magnifico padrone di casa che sa mettere a proprio agio i suoi avventori. Inoltre, offre un servizio al tavolo che definire ai limiti della perfezione è dire poco. Del resto, per uno proveniente dal più prestigioso ristorante italiano, l'Enoteca Pinchiorri a Firenze, si tratta di un must a tutti gli effetti. Ma quanta gente ci lavora qui al Forte da Filippo?

Quest'ultimo, per chi non lo conosce, ha una grande senso di gratitudine, di affetto e, a nostro avviso, anche di amicizia e riconoscenza per quelle persone che hanno collaborato e lavorato con lui tanto da portarsele dietro quando inizia una nuova avventura e questa è cominciata, al Forte, poco più di un anno fa.

(1- Continua)