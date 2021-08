Enogastronomia



Bagno Biondetti, che il lusso sia con voi

giovedì, 26 agosto 2021, 12:42

di aldo grandi

Girare per Bagni in Versilia è un po' come andare alla scoperta di un mondo sconosciuto e riservato che presenta e nasconde sorprese e realtà impensabili. Personaggi più o meno famosi, persone più o meno piacevoli, spiagge che hanno insito il gusto e il buongusto dell'arredo e dello star bene. Ebbene, chi non conosce e non si è ancora imbattuto in Giacomo Menici, cinquantenne d'assalto e nel suo Bagno Biondetti, storico stabilimento balneare che si rifà al famoso pilota automobilistico Clemente Biondetti e che risale al 1950 quando lo lanciò la famiglia Lazzeri, si è perso sicuramente qualcosa. In termini di simpatia innanzitutto, di competenza e di buongusto subito dopo, di conoscenza del mondo della moda essendo stato in passato disegnatore di accessori per aziende particolarmente famose.

Giacomo Menici è innamorato del suo Bagno e del suo lavoro e se ha deciso, in più giovane età, di abbandonare la moda per dedicarsi alla passione di famiglia, le focaccine Atelier e la cucina, bene, vuol dire che la forza della tradizione ha avuto in lui un sopravvento capace di infondergli ancora più entusiasmo e voglia di stupire.

Menici è un maestro dell'accoglienza e possiede una dialettica particolarmente ricca di soavi citazioni del tutto proprie che lo fanno assomigliare, realmente e non per piaggeria, ad un poeta dei nostri tempi, tempi in cui, appunto, sempre meno spazio riceve la poesia.

Provate ad ascoltarlo per qualche minuto e resterete sorpresi dal fascino di un racconto e di aneddoti che riempiono qualsiasi convivio. Per non parlare della toscanaccia capacità di fare battute ironiche e originali capaci di spingere alla risata non grassa anche il più assorto e cupo dei commensali. E' lui il principe del Bagno anche se i suoi due fratelli Isacco e Monica oltre al nipote Naghy rappresentano gli altri assi di un poker che merita di essere apprezzato per la sua professionalità.

La frase, ormai, famosa a queste latitudini, pronunciata da Giacomo, 'Che il lusso sia con voi', può apparire esageratamente ostentata, ma, in realtà, è frutto di una meditazione profonda e di una altrettanta seria convinzione: "Che il lusso sia con voi, frase che auguro sempre ai miei cari commensali, significa non che il lusso sia limitato o sia soltanto l'auto Mercedes o chissà cosa o altre ricchezze materiali. Lusso può essere anche, la mattina, alzarsi, andare in spiaggia e, per me, annaffiare le piante del Bagno. Lusso vuol dire semplicità nel vivere e anche nel saper godere della vita per quello che ci offre. Io quand'ero giovane ho sempre dato molta importanza all'apparire ancor più che all'essere, ma, adesso, sono assolutamente sicuro che la serenità interiore, la capacità di stare bene con se stessi e con gli altri superino qualsiasi altra apparenza materiale".

L'amore per la gastronomia del territorio, il saper accogliere i clienti e farli accomodare sui divani e le poltrone circondate dai fiori del Bagno Biondetti sono un must di un luogo che si sta facendo conoscere con discrezione e che è stato frequentato, nel passato, da tutti gli artisti, Mina intesta, che hanno voluto scendere in spiaggia a questa altezza del lungomare pietrasantino.

Al di là di ogni aspetto puramente economico, si percepisce, netta, in Giacomo e nei suoi fratelli, la sfida quotidiana di chi gode più della soddisfazione dei propri avventori-visitatori che di qualsiasi ritorno di carattere pecuniario. Per questo una sera a cena al Bagno Biondetti, magari con la musica, come stasera, di Viola Valentino, rappresenta una esperienza irrinunciabile. L'atmosfera è intima, ma non troppo appartata, l'orizzonte si tinge dei colori del tramonto, il bianco delle tende regala pace e il mare aggiunge la sensazione, unica, di libertà.