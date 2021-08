Enogastronomia



Da Frastuka per bere il latte fatto 'in casa' con le mandorle di Avola

lunedì, 2 agosto 2021, 18:25

di aldo grandi

Dalla Sicilia con amore. Ovvio, e come potrebbe essere diversamente quando ti metti in bocca e butti giù lungo il gargarozzo una bevanda del genere che, soprattutto in estate, ti inebria e ti lascia un retrogusto da farti venire la voglia di berne ancora? Qualcuno potrebbe anche dire che il latte di mandorla è troppo dolce, lo asseriscono, in particolare le educande, ma noi ch educande non siamo, appena abbiamo assaggiato quello prodotto direttamente e in casa dai fratelli Antonio e Alessandro del Caffè Frastuka alla libreria Mondadori di via Cenami e via Roma, non abbiamo avuto dubbi e l'abbiamo eletta la nostra bevanda quotidiana.

Siamo sicuri che se Ronaldo, agli Europei e in conferenza stampa, si fosse trovato davanti, invece che una bottiglia di Coca Cola, un bel bicchierone di latte di mandorla made in Sicilia, non solo non lo avrebbe spostato, ma se lo sarebbe bevuto tutto e con goduria immensa.

A parte le battute, da quando Antonio ci ha versato il suo latte prodotto con mandorle fatte arrivare appositamente da Avola, un prodotto conosciuto in tutto il mondo e tutelato, non rinunciamo più al bicchiere di latte giornaliero che costituiamo volentieri al latte classico di origine animale. Non a caso il latte di mandorla è il sostituto ideale per i vegani.

A noi piace molto freddo e allungato con un po' di menta, ne viene fuori una bevanda dissetante, leggera e nutriente. Frastuka ha portato i sapori di Sicilia alle latitudini lucchesi, ma non è facile aprire la mente dei nativi e spingerli ad assaggiare questa prelibatezza. L'abbiamo anche affiancata agli arancini, ma, volendola tutti i giorni, ci rechiamo a metà mattina da Antonio e Alessandro che ce ne versa un bicchiere di robuste dimensioni che buttiamo giù con golosità.

Inutile aggiungere la differenza che c'è tra questo, artigianalmente prodotto e quello che viene venduto al supermercato. Come al solito, provate per credere e se non è vero, lapidateci.