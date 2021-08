Dubbiosi sul da farsi a ferragosto? La soluzione è Dhea

Altri articoli in Enogastronomia

lunedì, 2 agosto 2021, 19:38

Metti un pomeriggio un aperitivo in un giardino di una villa al Forte in compagnia di un giovane imprenditore come Leone Marzotto, un maestro di comunicazione come Gianni Mercatali e rispettive consorti

lunedì, 2 agosto 2021, 18:25

Fino ad oggi avevamo bevuto, raramente, il latte di mandorla acquistandolo nelle confezioni del supermercato. Poi, Antonio e Alessandro di Frastuka in via Cenami, ci hanno fatto assaggiare quello che preparano loro e, allora, abbiamo capito che non avevamo capito un c...o

domenica, 1 agosto 2021, 22:16

Vai all'isola d'Elba e non puoi non fare un salto a Porto Azzurro e a Capoliveri, il buen retiro preferito di un grande artista e scrittore che non c'è più: Giorgio Faletti. Ebbene in via Roma ci sono un livornese che ha tirato su un locale che merita una sosta...

martedì, 27 luglio 2021, 16:09

Ha aperto questa mattina il nuovo Corner Sushi presso la Conad di via Einaudi: "Sono Roberto Tony, socio Conad che gestisce il punto vendita di Lucca ad Einaudi. Nella provincia di Lucca, invece, gestiamo, con la mia azienda, il punto vendita Gallicano e quello ad Altopascio, senza dimenticarne altri nella...

venerdì, 23 luglio 2021, 13:32

Non solo musica, libri, buon vino e una cornice mozzafiato: Stanno Tutti Bene, il festival culturale che si tiene dal 4 all'8 agosto a Capannori, offre anche l'opportunità di mangiare ogni sera in un ristorante diverso, scelto tra i migliori della Lucchesia, senza muoversi dalla vigna della Tenuta Lenzini di...

giovedì, 22 luglio 2021, 10:09

In via Cenami c'è Frastuka, il caffè-pasticceria siciliano dove ci hanno invitato ad assaggiare gli arancini fatti al forno. Potevamo rifiutare? Un consiglio anche a voi: non perdeteveli, sono un pezzo e che pezzo!, di Sicilia a Lucca