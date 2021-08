Enogastronomia



Giacomino, Isacco e Monica: un tris d'assi per un Atelier gastronomico da sogno

domenica, 15 agosto 2021, 22:03

di aldo grandi

La colpa è tutta di Massimiliano Simoni, per lunghi anni direttore artistico e non solo della Versiliana, imprenditore immobiliare, ex amministratore pubblico e, oggi, esponente di spicco di Fratelli d'Italia. Dopo la presentazione del libro biografia di Giorgio Almirante con la figlia Giuliana Almirante, ci ha condotto a cena al Bagno Biondetti dove Giacomo Menici da Prato ci ha accolto in una maniera semplicemente splendida nonostante la tarda ora.

Mai avremmo pensato che ci saremmo trovati di fronte ad una sorta di capolavoro gastronomico al quale non avevamo mai assistito tantomeno partecipato con i nostri istinti fagici. Tralasciamo il ristorante, di livello e con primi e secondi da leccarsi i baffi per la qualità e il sapore. Quello che ci ha lasciato sbalorditi e riempiti di curiosità è stata la scoperta di Atelier. No, attenzione, non stiamo parlando di un laboratorio o di uno studio di moda o altro. Atelier, sostantivo maschile - un Atelier - è una focaccia ripiena diversa da tutte le altre focacce, unica, inimitabile, pazzesca.

Due strati sottili di pasta che più sottili non si può, semplici come il pane, racchiudono, spiega Giacomo Menici, differenti combinazioni di ingredienti pregiati dell'alta gastronomia italiana. Atelier è servito tagliato in spicchi e non conosce, a nostro avviso, rivali nei prodotti analoghi da forno.

Giacomo Menici è un perfetto padrone di casa e sa come gestire, trattare, coccolare i propri ospiti. Sul tavolo iniziano ad arrivare, dopo uno spaghetto alle vongole veraci, gli spicchi Atelier uno diverso dall'altro, ne esistono un centinaio, tutti farciti in maniera diversa e capaci di far girare la testa e riempire lo stomaco anche al più riottoso dei clienti a dieta.

Diciamo pure che Atelier rappresenta una istigazione a commettere un reato di gola perché quando ci si trova davanti a simili tentazioni, rinunciare è impossibile, astenersi da sciocchi, cedere allora diventa il solo modo per dimostrare di avere carattere e buongusto.

Prendete Atelier Mina, sì, proprio in onore della cantante che, in Versilia e a Focette, ha passato anni bellissimi. Si va dalla mozzarella all'insalata, dal tonno fumé al pomodoro, citronette e porro. E cosa vogliamo dire di Mercedes, con mozzarella, prosciutto cotto e crema vegetale? Giacomino, così per gli amici, è un Cicerone straordinario nel senso che riesce a catturare l'attenzione di tutti i presenti con il racconto della storia della sua famiglia, una famiglia proveniente da Prato dove il commercio dei tessuti di un tempo ha lasciato spazio e tempo ad una signora, mamma Milvia Gloria Rosati che ha dato origine ad un fenomeno, quello, appunto, delle focaccine Atelier, diffusosi in varie parti del mondo a partire da Firenze.

E' una storia che ti tiene inchiodato alla sedia ad ascoltare, che ti fa passare anche l'acquolina in bocca tanta è la bravura dell'autore di questa parentesi letteraria. Ci sono tre fratelli qui al Bagno Biondetti, un ettaro di superficie utilizzata, dove il fascino della Versilia si coniuga perfettamente con la cucina tradizionale, ma innovativa allo stesso modo. In questo Bagno che Giacomo Menici, dimostrandosi grande imprenditore di se stesso, ha rilevato dalla vecchia gestione e rilanciato, non manca niente di ciò che serve a coloro che desiderano vivere la Versilia fino in fondo. Ed è sufficiente parlare con qualche cliente per scoprire che quella che all'inizio è stata una frequentazione occasionale grazie all'invito di alcuni amici, si è, poi, trasformata in una amicizia e in una precisa scelta di vivere il mare in un modo particolare.

Bello il bagno, per carità, accoglienza straordinaria, servizio ottimo, ma, ripetiamo, venite qua per assaggiare questo incredibile miracolo italiano passato da Firenze a Prato e che vanta due sedi a Dubai, due a Montecarlo, una a Manhattan. Ne abbiamo dimenticata qualcuna?

Giacomo Menici, ex stilista da Calugi e Giannelli a Ferragamo, sino a Gaultier, dieci anni fa e anche qualcosa di più scelse di ripescare l'azienda di famiglia e rilanciarla. Da allora non ha più smesso e la sua capacità imprenditoriale è stata in grado di realizzare una sorta di impero del pane in giro per il mondo, ma con base in Versilia, una terra che Menici ama di un amore selvaggio e appassionato.

Noi, terminate le focaccine e avvenuta una vera e propria strage gastronomica, ci guardiamo in faccia e non possiamo fare altro che restare sbigottiti. Se mangiare non è soltanto arte, ma appagamento di un desiderio peccaminoso, questa sera noi abbiamo orgogliosamente peccato e nemmeno sentiamo di doverci confessare. Anzi. Repetita Juvant ovvero le cose ripetute aiutano: mai come in questo caso corrisponde alla verità.

Nelle foto: Giuliana De' Medici Almirante con Massimiliano Simoni e Giacomo Menici