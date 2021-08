Enogastronomia



Le idee migliori nascono di fronte ad un bicchiere di vino: Winelivery, un’esperienza da assaporare

giovedì, 26 agosto 2021, 13:21

di veronica dati

Volete qualcosa di fresco ma è troppo caldo per andare al supermercato? Vi siete dimenticati del compleanno di un vostro caro amico e non sapete dove sbattere la testa? I parenti ci sono piombati nel giardino di casa senza alcun preavviso e non avete niente da offrirgli? La soluzione a tutto questo porta un proprio nome: Winelivery.

Praticamente chiunque, oggi, ha sempre uno smartphone a portata di mano e quindi basta spendere un solo minuto del vostro tempo per scaricare l’applicazione in questione.

Una volta che la avrete sul vostro cellulare basta creare un proprio account ed il gioco è fatto; adesso arriva il divertimento. Basta scegliere ciò che maggiormente vi aggrada, tra bottiglie di vino più o meno pregiate, bollicine, aperitivi, cocktails già pronti e bevande analcoliche. Tutto questo può essere accompagnato dalla scelta di stuzzichini quali patatine, noccioline, crostini è tutto quello che può tornare utile per un aperitivo in compagnia. Il tutto vi arriverà a casa in non più di 30 minuti, alle giuste temperature e conservato nel migliore dei modi da fattorini specializzati nella conservazione e nella gestione del cliente. Basti solo ricordarsi di una cosa, il badget minimo di acquisto? Dieci euro.

L’idea è balzata in mente ad Andrea Antinori, fisioterapista di professione ed al suo attuale collega Francesco, che fino al 2016, anno di nascita di Winelivery, faceva il consulente. Tutto nacque a Milano, dalla geniale idea di due ragazzi di origini Valtellinesi, che, fino a quel momento, si occupavano di tutt’altro.

Immaginatevi una serata, tra amici, in cui tra chiacchiere e buon cibo termina la ciliegina sulla torta, il vino. Perché, quindi, non poter chiamare qualcuno che te lo porti, direttamente a casa, in 30 minuti? Ormai si sa, le idee migliori nascono proprio quando si è in buona compagnia. Da qui tutto è partito con, chiaramente, non poche difficoltà, almeno per i primi mesi, anche se, poi, come accade in tutte le grandi aziende, la salita si è trasformata in discesa coinvolgendo un po’ tutta Italia.

Da qui, molteplici ragazzi, hanno contattato Andrea e Francesco che hanno permesso, loro, di sfruttare la loro stessa iniziativa con il supporto di chi, in passato, già aveva fatto i conti con le difficoltà del caso.

Da luglio di questo anno, Winelivery, è sbarcata anche in Versilia, grazie a due ragazzi locali, Leonardo Benedusi e Michael Nappi che vi consegneranno bottiglie, alla temperatura ideale, in meno di 30 minuti con l’aggiunta, per coloro che si arrangiano sempre all’ultimo, di poter inviare una bottiglia direttamente a casa del festeggiato, accompagnata, rigorosamente, da un biglietto di auguri scritto a mano.

Quindi cosa aspettate a scaricare l’applicazione e tuffarvi nel mondo Winelivery?