Peck in trasferta all'enoristorante La Torre di Betty e Chiara a Montecarlo

mercoledì, 18 agosto 2021, 13:11

Dopo aver girovagato in lungo e, soprattutto, in largo per tutta l'estate, tornare a Gignano di Brancoli dall'amico e ristoratore Paolo Luporini è come tornare a casa dopo una lunga trasferta

domenica, 15 agosto 2021, 22:03

Al Bagno Biondetti di Focette a Marina di Pietrasanta un ristorante di altissimo livello in un ambiente straordinariamente accattivante e accogliente: la storia di una tradizione che comincia nel 1926 e resiste ancora oggi grazie a mamma Milvia Gloria Rosati e ai suoi tre figli

sabato, 14 agosto 2021, 16:50

Era una vita che non andavamo a cena da Filippo a Pietrasanta, così, adesso che ha aperto anche a Forte dei Marmi abbiamo voluto farci un salto. E non abbiamo sbagliato: un locale raffinato e semplice allo stesso tempo, una cucina deliziosa

venerdì, 13 agosto 2021, 08:53

Non avete ancora preso impegni per la giornata di ferragosto? Avete provato a prenotare in qualche ristorante ma non siete riusciti a trovare posto? La soluzione porta il nome di Dhea - Emotional Food ed è nata ad ottobre 2019

lunedì, 2 agosto 2021, 19:38

Metti un pomeriggio un aperitivo in un giardino di una villa al Forte in compagnia di un giovane imprenditore come Leone Marzotto, un maestro di comunicazione come Gianni Mercatali e rispettive consorti

lunedì, 2 agosto 2021, 18:25

Fino ad oggi avevamo bevuto, raramente, il latte di mandorla acquistandolo nelle confezioni del supermercato. Poi, Antonio e Alessandro di Frastuka in via Cenami, ci hanno fatto assaggiare quello che preparano loro e, allora, abbiamo capito che non avevamo capito un c...o