Enogastronomia



Peckati di gola

lunedì, 2 agosto 2021, 19:38

di aldo grandi

Metti un pomeriggio di una domenica d'agosto con un vento di libeccio che spazza la spiaggia della Versilia. Aggiungi un appuntamento alle 18 in una strada interna di Forte dei Marmi dove siamo stati invitati per un aperitivo in piacevole compagnia. Chiudi dicendo che, in sella alla nostra Vespa color verde Tiffany che fa tanto vacanze romane, senza google maps o altre diavolerie elettroniche, ci impieghiamo una vita ad andare su e giù in cerca di ciò che troviamo soltanto dopo la telefonata al padrone di casa che ci guida da Cicerone via cellulare.

Prima del sottoscritto sono già sbarcati Gianni Mercatali, un personaggio unico e straordinario, un maestro di comunicazione e di vitalità, uno che ama la vita e riesce sempre a trovare il verso giusto per affrontarla nel migliore dei modi senza farsi travolgere. Di una lucidità e logica eccezionali. Grandissimo promoter di se stesso e delle sue indubbie e indiscutibili capacità. Vanta una esperienza senza tempo da Champagne Krug ad Antinori, dalla moda ai gioielli. Con lui una bellissima donna amabile e capace di trovarsi a suo agio in qualunque parte del pianeta, Flavia Panigada.

E' un pomeriggio tra persone che desiderano incontrarsi e che, fino ad oggi, non lo avevano ancora fatto. La location è da urlo, una splendida villa con tanto di parco e piscina al centro. Ad attenderci, gentile nei modi ed elegante, eppur semplice nel vestire, Leone Marzotto, 34 anni, avvocato che ha preferito alle aule dei tribunali la cucina delle eccellenze del territorio e della penisola andando ad aprire la gastronomia di estrema qualità Peck al Forte.

Sul tavolo in mezzo all'erba ci aspettavamo di trovare un drink e qualche stuzzichino, non certamente quello che, al contrario e con piacevolissima sorpresa, abbiamo scoperto essere un apericena a tutti gli effetti. Ci sono persone con le quali l'empatia scatta immediata ed è quello che ci è capitato con Marzotto. Questo giovane erede di una dinastia che ha fatto la storia dell'imprenditoria nazionale, ha la rara capacità di saper ascoltare e la moglie, Viviana, anche lei avvocato e, adesso, mamma a tempo pieno, è altrettanto splendida padrona di casa. Lei è pugliese, proviene dalla costa salentina e con Leone si sono conosciuti alla Bocconi dove entrambi hanno studiato e si sono laureati in giurisprudenza.

Gianni Mercatali è la storia d'Italia e del savoir vivre degli anni che vanno dai Sessanta ad oggi. Sentirgli raccontare aneddoti su quegli anni, su quella che è stata l'alta società italiana e non solo che ha vissuto tempi e modi che, ormai, appartengono a un tempo che fu, è un piacere all'udito. Per dieci anni è stato al centro della comunicazione di uno champagne tra i più famosi al mondo, Krug, fondato da Johan Joseph Krug e, ora, di proprietà del gruppo Vuitton e scopriamo, così, che esistono, al mondo, appassionati di champagne denominati kruggisti - che si distinguono dai domperoisti - i quali bevono solo e soltanto champagne Krug.

La conversazione scivola via facile, anche affrontando l'attuale situazione del turismo e della ristorazione in Versilia dove, indubbiamente, Peck ha intenzione di mettere radici. A Milano Peck è una istituzione vera e propria e alcuni tra i suoi piatti sono, a tutti gli effetti, dei must introvabili altrove con le stesse caratteristiche.

A Forte dei Marmi Marzotto ha voluto raddoppiare portando l'alta qualità di una enogastronomia eccezionale in un luogo di vacanze il cui target è, indubbiamente, elevato. Ma attenzione. Sbaglierebbe chi crede che un salto e un asporto - la consumazione al tavolo ancora non è stata avviata - siano prerogativa esclusiva dei vips o roba del genere. Ci sono pietanze e prodotti assolutamente capaci di soddisfare anche chi vuole, almeno una volta, togliersi il gusto e il lusso di rompere la quotidianità alimentare dell'esistenza.

Noi, a dire la verità, non ci aspettavamo che la nostra, di quotidianità invero abbastanza variegata, venisse 'devastata' proprio in questo pomeriggio d'agosto seduti comodamente ad un tavolo in ferro battuto nel parco di una villa in compagnia di poche e belle persone.

Così, quando ci accorgiamo che sul tavolo il tagliere in legno accoglie una notevole quantità di Jocelito, giudicato all'unanimità il miglior prosciutto del mondo, beh, che dire?, non resta da fare altro che lasciare ampia libertà di movimento alle proprie papille gustative che, anche senza input, si sono già attivate da sole.

Ma non è tutto. In una terrina notiamo la famosa giardiniera di Peck che Gianni, per primo e senza esitazioni, vuole assaggiare. Noi, al contrario, ci lasciamo tentare da un'altra ghiottoneria che avevamo già visto al negozio del Forte, le uova di quaglia in salsa, ma lo sguardo viene subito catturato dalle mani di Viviana che accomoda una robusta porzione di un'altra leccornia tipica di Peck, l'insalata russa, delicatissima al palato e anche alla vista, con colori tenui che non urtano le pupille, ma che sanno ammaliare e confondere, eccome, le... papille.

Leone ci lascia servire a destra e a manca, ma lo champagne lo versa lui da perfetto padrone di casa. E ci spiega che si tratta di una casa tra le più recenti dedita allo champagne con un approccio molto naturale. Il nome è Agrapart e ha sede ad Avize nel dipartimento della Marna nella regione del Grand Est, un comune di poco meno di 2 mila abitanti. Gusto sopraffino, colore che affascina e riscalda il cuore oltre al palato, perlage persistente.

Il tempo scorre via veloce in questa terra di Versilia che rappresenta una sorta di eccellenza senza tempo. Qui non c'è Covid a disturbare la vita e non ci sono mascherine a toglierci la voglia di un sorriso. Nessuno è incosciente, tutti, però, sanno apprezzare il dono dello stare bene insieme.

Quando, ormai, sembriamo satolli, perdonateci l'ardire, ecco che arrivano due vassoi: dalle acciughe anch'esse un must di Peck, al sogno di ogni pomeriggio di mezza estate per chi si addentra nei locali della gastronomia più famosa d'Italia: le aragostelle in salsa rosa e a questo punto ogni esitazione, ogni residua volontà di non cedere alle tentazioni, ogni aspirazione a una linea e a una dieta che hanno, almeno fino a qualche giorno fa, retto, crollano miseramente quando forchetta e coltella affondano nelle delicatissime carni di questi meravigliosi crostacei.

Lo champagne e siamo alla seconda bottiglia quando Leone Marzotto tenta di aprire una magnum che respingiamo con cortese fermezza e qualche rimpianto, ci manda definitivamente in balìa di quel benessere al quale, raramente, ma sempre più spesso, ci lasciamo volentieri andare.