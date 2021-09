Enogastronomia



Al Principe di Piemonte cocktail che passione con Tony Micelotta

lunedì, 27 settembre 2021, 09:54

di alfredo scorza

Al Grand Hotel Principe di Piemonte si inaugura una nuova area in cui la parola chiave è passione, sì, temprata da anni di meticolosa esperienza con i "classici" del cocktail.

Il nuovo spazio dello storico hotel viareggino prende forma e si dedica completamente alla composizione di cocktail e il "duca del martini" – come lo chiamano gli inglesi – Tony Micelotta, consulente di bartending di fama internazionale, ne è il padre. Nasce così il progetto "al bar del piccolo".

"Non avendo avuto modo di organizzare il backstage – spiega Micelotta – di questo progetto, in quanto il locale è rimasto chiuso fino a pochi giorni fa, si tratta un po' di un salto nel vuoto. Noi siamo, però, sicuramente positivi che andrà tutto bene".

Per quanto riguarda la clientela a chi vi rivolgete?

"Per quanto ne concerne l'impostazione la mia idea è quella di dargliene una di matrice internazionale. Certamente la clientela dell'hotel stesso potrà avere una maggiore familiarità con questo locale, vista la cultura e la provenienza di questi turisti. Ma contiamo che anche il viareggino, il locale, frequentandoci possa, passo dopo passo, carpire quelli che sono i nostri sogni, che vorremmo condividere con tutti i nostri clienti".

Il mondo della ristorazione cambia a ritmi vorticosi, non sempre in meglio a causa dell'esasperazione della ricerca. Il mondo del buon bere cambia come quello della ristorazione, o è più ancorato a schemi classici?

"Il mondo del buon bere, nello specifico all'interno di un hotel di questo profilo, è, sì, ancorato a schemi tradizionali, al classico, certo ormai un po' tutto viene rivisitato. Proposto in una chiave, diciamo, moderna. Mi piace sempre fare l'esempio di una étoile della danza classica che dopo 60 anni che si presenta ogni mattina nel luogo dell'esercizio – mi vengono in mente adesso la grande Carla Fracci o Margot Fontaine, che ho conosciuto – la prima cosa che fa è attaccarsi alla sbarra. Senza la sbarra non si può arrivare alla danza. Senza la base classica non si può fare la danza contemporanea, il contrario non funziona".