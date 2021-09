All'Orto Botanico di Lucca la 36esima edizione della Mostra di funghi autunnali nel nome di Benedetto Puccinelli

Altri articoli in Enogastronomia

mercoledì, 29 settembre 2021, 18:04

“New Beginning”, un nuovo inizio. È questo il nome del dolce che più di tutti gli altri rappresenterà l’Atelier Damiano Carrara, il primo punto vendita italiano del pasticcere e star televisiva lucchese, che ha deciso di aprire proprio nella sua città natale, dando vita così a una nuova sfida e...

mercoledì, 29 settembre 2021, 08:29

Un ampio spazio all'aperto e anche al chiuso per chi vuole degustare i piatti quotidiani proposti dal Caffè-Pasticceria-Ristorante di Sabina Alberti in viale Luporini

lunedì, 27 settembre 2021, 09:54

Il nuovo spazio dello storico hotel viareggino prende forma e si dedica completamente alla composizione di cocktail e il "duca del martini" – come lo chiamano gli inglesi – Tony Micelotta, consulente di bartending di fama internazionale, ne è il padre. Nasce così il progetto "al bar del piccolo"

domenica, 26 settembre 2021, 18:41

Il dinamico vigneron e artista Bibi Graetz ha trasferito in una storica residenza cittadina la propria cantina che si estende su 3 mila mq complessivi, funzionali e organizzati con un impianto di condizionamento che garantisce fermentazioni controllate tra 12 e 18° per ottenere un vino fresco, delicato ed elegante

sabato, 25 settembre 2021, 10:18

Spesso si parla di cultura del cibo, ma qual è il cibo della cultura? Cosa mangiavano i grandi maestri e cosa rappresentava per loro la buona tavola?

giovedì, 23 settembre 2021, 09:14

Una mattina di inizio autunno, un viaggiatore solitario che, trovatosi in via Cenami, sale al Caffè Frastuka di Antonio e Alessandro e ordina non il solito cappuccino e pezzo dolce, ma solo e soltanto un bel bicchiere di latte di mandorla