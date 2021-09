Enogastronomia



Apre l’Atelier Damiano Carrara: dalla Tv a Lucca, tutti i dolci più golosi

mercoledì, 29 settembre 2021, 18:04

di Mara Gemignani

“New Beginning”, un nuovo inizio. È questo il nome del dolce che più di tutti gli altri rappresenterà l’Atelier Damiano Carrara, il primo punto vendita italiano del pasticcere e star televisiva lucchese, che ha deciso di aprire proprio nella sua città natale, dando vita così a una nuova sfida e a un nuovo inizio, nonché al coronamento di un sogno.

La torta “New Beginning” con una base di streusel ricomposto fondente, una mousse al cioccolato bianco e vaniglia con inserto di marquise e mousse fondente, e con un cremoso al cioccolato al latte, rappresenta nel nome e nell’aspetto il nuovo progetto di Damiano Carrara: un dolce elegante e raffinato come il suo atelier e che verrà cucinato e presentato anche nella puntata di venerdì sera di Bake Off Italia.

Ciò che Damiano vuole far vivere ai propri clienti è una vera e propria esperienza immersiva, fatta di gusti genuini e di profumi esotici, un mondo costruito con ingredienti freschi, senza glutine, spesso anche privi di lattosio e quasi tutti a Km0. Una vera e propria estasi per le papille gustative ma non solo: torte, praline e monoporzioni sono tutti spettacoli anche alla vista.

Un ritorno a casa per Damiano, che dopo i locali aperti in America, decide di tornare a Lucca, territorio in cui è nato e in cui, racconta, andava con suo zio Vincenzo a raccogliere la frutta e la verdura nell’orto davanti casa. Da questo ricordo prende forma il dolce chiamato “L’orto di casa mia”, una rivisitazione della famosa torta con i becchi, tipica lucchese. “Un dolce molto complesso e molto buono – spiega Damiano – che rispecchia la torta rustica con i becchi ma in una versione più leggera, in particolare grazie alla mousse alla bietola”.

L’Atelier Damiano Carrara aprirà i battenti il 2 ottobre in via Matteo Civitali, 559: a causa della pandemia non è stato possibile realizzare una vera e propria inaugurazione, e Damiano specifica che si tratterà di un’apertura del negozio, anche se per questo primo giorno sono state organizzate delle navette che partiranno dal parcheggio di Campo di Marte, così da favorire tutti coloro che, anche da fuori città, vorranno raggiungere i dolci dell’atelier.

Pandemia che frena un’inaugurazione, ma che non ha intimorito Damiano Carrara, che ha comunque deciso di esaudire il suo desiderio in un periodo così complesso per le attività commerciali.

“La vita è fatta di momenti, sia belli che brutti – risponde Damiano – questo è un momento particolare, ma fa sempre parte della nostra vita. Si tratta veramente di un nuovo inizio e anche di una nuova sfida. Al Damiano di tanti anni fa, quello sbarcato in America per la prima volta, direi di stare tranquillo, che tanti dei suoi sogni si realizzeranno. Molte persone me lo dicevano, ma io non ci credevo, così come ora stento a credere a ciò che mi succederà in futuro”.

Un futuro in cui Damiano ha ancora dei progetti da realizzare, tanti dei quali ancora da decidere, ma sicuramente appetitosi ed eleganti come tutti i suoi dolci offerti dall’Atelier. Un mix di idea, gusto, raffinatezza e simpatia: sono questi gli ingredienti di Damiano Carrara, insieme a tanto affetto per la propria terra e per la sua Lucca, città che ha deciso di abbellire e ingolosire con le sue creazioni che, dopo aver girato il mondo, sono finalmente tornate a casa, più belle e buone che mai.