Enogastronomia



Buon latte di mandorla a tutti!

giovedì, 23 settembre 2021, 09:14

Chiariamo subito che non siamo intolleranti al lattosio - ma solo agli imbecilli e ai prepotenti - e che la mattina, per colazione, non siamo soliti annegare la nostra fame notturna in un cappuccino e pezzo dolce. Casomai preferiamo il salato, ma di questi tempi, superati gli 'anta' che, poi, sono, purtroppo, i Sessanta, ma anni e di età, evitiamo di abusare, almeno la mattina, del nostro cibo quotidiano.

Tuttavia ci piace girare un po' per le strade di Lucca, magari nel centro storico, e imbatterci in qualche novità gastronomica. Al Caffè Frastuka dei fratelli siciliani Antonio e Alessandro abbiamo avuto, da subito, l'impressione che il tempo viaggiasse a una velocità ridotta rispetto a quella cui siamo abituati, in particolare a cui sono abituati coloro che hanno orari - e cioè quasi tutti - a scandire la propria esistenza.

Noi che, al contrario, gli orari imposti dagli altri li abbiamo abbattuti undici anni fa, ci fermiamo quando ci pare, dove ci pare, come ci pare. Così, l'altra mattina, di buon'ora, siamo entrati nella libreria Mondadori dove si trova il Caffè Frastuka e abbiamo voluto provare a tutti i costi un grande bicchiere di latte di mandorla, con le mandorle provenienti da Avola con le quali Antonio e Alessandro nati e cresciuti a Bronte, il paese dei pistacchi a due passi da Catania, preparano il loro freschissimo latte di mandorla.

Questa bevanda, per chi ancora non lo sapesse, per i soggetti intolleranti al lattosio è perfetta. Inoltre, è di grande aiuto per chi ha problemi di colesterolo e trigliceridi. Migliora i livelli del colesterolo buono (HDL) e riduce quelli del colesterolo cattivo (LDL).

Noi che, effettivamente, il colesterolo cattivo lo abbiamo certamente in misura maggiore di quello buono, avremmo una ragione in più per sceglierlo.

Lo sguardo, al bancone, ci va, però, direttamente sugli arancini al forno che abbiamo già degustato anzi, divorato - tre in un colpo e poi ci siamo voluti fermare - quelli con le melanzane, quelli col ragù e quelli con gli spinaci. Potremmo anche ripeterci, anche perché il latte di mandorla va bene per uno spuntino salato, ma scegliamo di limitarci. Beviamo il latte ed è sublime. Altro che quello conservato nei brik del supermercato. Questo vale davvero la pena di assaggiarlo.

Questo angolo di Sicilia che ha scelto di fermarsi a Lucca nel cuore del centro storico, merita attenzione. I suoi prodotti tipici provenienti dall'isola intrigano, a cominciare dal pesto al pistacchio di Bronte con cui condire la pasta anch'essa ad hoc.

Latte di mandorla per addolcirci la vita e la giornata. Buona idea, qui al Caffè Frastuka manca solo il sole di Sicilia, ma quello, inevitabilmente, sta solo laggiù.

A. G.