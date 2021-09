Enogastronomia



Caffè-Pasticceria Dhea, un successo targato fatica

venerdì, 3 settembre 2021, 08:17

Ci sono persone e ne conosciamo poche a dire la verità, che questa estate di post-Covid si sono fatte un mazzo tanto per riuscire a recuperare un po' di quello che avevano, inevitabilmente, perso con questa pandemia sciagurata e sopravvalutata. Una di queste si chiama Sabina Alberti e 22 mesi fa ha avuto la... malaugurata idea di aprire un locale in via Luporini nei pressi della rotonda di piazzale Italia. Un caffè-pasticceria-ristorante dove la vivacità è costante e dove, spesso, ci si domanda come si possano reggere cerri ritmi di lavoro.

Sabina Alberti ha investito tutta la sua vita in questa avventura nella quale, al momento, impiega 14 persone regolarmente assunte mentre altre tre sono in cassa integrazione. Lei, non è uno scherzo, c'è sempre, 18 ore al giorno e il resto del tempo, si presume, lo passa a dormire e a tentare di riprendere forze e fiato.

Il suo impegno, però, è stato premiato, soprattutto, per la qualità della pasticceria, davvero niente male e per gli aperitivi e il pranzo. Anche la sera il ristorante funziona e sta per arrivare un nuovo cuoco. Pizze con l'offerta tre per due da asporto, ma anche pesce cucinato ad arte ed è questo il sogno di Sabina: crescere nella considerazione dei suoi avventori grazie al menu serale. Impresa non facile che richiede costanza e abilità nel saper scegliere il personale.

La fortuna di Dhea è anche la location e il grande spazio all'aperto che consente a tutti, anche a chi non è provvisto di Green Pass, di potersi sedere e fare colazione o prendere un aperitivo o mangiare qualcosa. Ampia anche la sala sottostante. Il bar è aperto già la mattina all'alba e chi va al lavoro presto non può non fermarsi ed entrare nel locale illuminato a giorno dove la pasticceria invita a tuffarsi nel dolce.

Diciotto ore al giorno, a Lucca, le lavorano davvero in pochi. Non sappiamo se sia un bene o un male, ma sappiamo che senza sacrifici non si va da nessuna parte. Cicale o formiche, col Covid tutte sullo stesso piano: o si vive o si muore.

In bocca al lupo Dhea.