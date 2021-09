Enogastronomia



Con Testamatta e Colore, Bibi Graetz nell’olimpo dei migliori produttori al mondo

domenica, 26 settembre 2021, 18:41

Fiesole, piazza Mino, mattina. Sotto gli sguardi stupiti e divertiti di passanti, trattori con rimorchi scaricano cassette ricche di grappoli dai chicchi belli gonfi sulla terrazza della nuova cantina di Bibi Graetz dove una decina di operai si allineano indaffarati ai lati di due nastri trasportatori.

Due, certo: la scelta deve essere minuziosa, si lasciano solo i chicchi “buoni”. Il passaggio successivo è alla macchina che diraspa ma qualche piccolo tralcio di vegetale resta e va tolto. A mano, sul nastro. Niente si lascia al caso. Non per nulla, su questi nastri prende avvio il processo che porterà alla nascita di due vini “top”: il Testamatta e il Colore, i pluripremiati rossi della Maison Bibi Graetz.

Nonostante le difficoltà di questo periodo dovute all’emergenza sanitaria, il “sogno bordolese”, il progetto dello “Chateau in città” ha preso vita già l’anno scorso. Il dinamico vigneron e artista Bibi Graetz ha trasferito in una storica residenza cittadina la propria cantina che si estende su 3 mila mq complessivi, funzionali e organizzati con un impianto di condizionamento che garantisce fermentazioni controllate tra 12 e 18° per ottenere un vino fresco, delicato ed elegante.

Per questa ultima vendemmia l’elevata altitudine delle vigne, caratteristica da sempre ricercata da Bibi Graetz, ha permesso alle viti di superare indenni le gelate primaverili. In primavera, le abbondanti piogge di maggio hanno aiutato ad accumulare sufficienti riserve idriche lasciando poi spazio ad un’estate molto calda, superata senza difficoltà grazie alle profonde radici delle viti più vecchie e all’esposizione dei terreni, specialmente quelli di Fiesole, che si trovano in zone particolarmente ventilate.

A settembre le notti più miti hanno restituito vigore ai grappoli che hanno finito di maturare in modo pieno e uniforme. Dati tutti questi fattori la vendemmia 2021 si preannuncia eccezionale, i grappoli, sia quelli già raccolti che quelli in pianta sono veramente incredibili, sani e floridi con bucce croccanti e acini succosi.

Da queste uve nasceranno appunto i suoi 2 grandi vini, Testamatta e Colore, già ai vertici delle classifiche mondiali rispettivamente con 97/100 e 99/100 di James Suckling, 96/100 e 98/100 su Decanter nell’annata 2019. Non solo, sono ufficialmente trattati tramite La Place de Bordeaux, il sistema di vendita più raffinato al mondo, dove passano solo grandi bottiglie di grandi produttori.

I più importanti mercanti di Fine-Wines sono qui, sono loro a scegliere queste gemme e si occupano di distribuirle capillarmente nel mondo fra i collezionisti e gli appassionati. Bibi Graetz è alla quarta annata presentata a Bordeaux, con un successo dopo l’altro grazie alla ricerca continua della qualità, della tipicità e dell’unicità, caratteristiche di cui anche i francesi si sono accorti.

Come per la quotazione in borsa di un nuovo marchio, in un giorno e per uno soltanto, i collezionisti di tutto il mondo, lo scorso 2 settembre, hanno avuto l’occasione di allocarsi una piccola quantità di bottiglie. In 4 ore tutte le bottiglie dedicate a La Place de Bordeaux e ai suoi negociants sono state vendute, confermando Bibi Graetz nell’olimpo dei migliori produttori al mondo.