Enogastronomia



Da Paolino alla Tosca nasce la pizza Bastarda (alla Aldo Grandi)

domenica, 19 settembre 2021, 19:16

E' nata così, per caso, di fronte alla impossibilità di avere una vita normale, impediti da una classe governante di eunuchi che si divertono a stravolgere la vita degli altri. E' nata a tavola, di fronte alle magnifiche pizze di Paolino alla Tosca di Gignano di Brancoli che, per chi non lo sapesse, è anche il ristorante favourite di un personaggio molto influente e capace, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Narcello Bertocchini. Non è, infatti, raro, imbattervisi durante le ascese su per le strade tortuose della Brancoleria. E se lui viene fin qua, vuol dire che ne vale, veramente, la pena.