Enogastronomia



Frastuka, un cannolo è poco e due non sono mai troppi

giovedì, 2 settembre 2021, 19:13

di aldo grandi

Il Green Pass ci ha impedito non solo di andare a cena al ristorante al chiuso - e chissenefrega - ma anche di poter viaggiare prendendo, ad esempio, l'aereo. Per chi non è vaccinato solo dolori e rinunce, ma fa parte del gioco almeno fino a quando continueremo a considerarlo tale e non una sistematica violenza di cui siamo quotidianamente vittime.

Avevamo programmato un bel tour in terra siciliana dalla quale manchiamo, udite udite, dai tempi delle belle trasferte al seguito della Lucchese insieme al collega Luca Tronchetti: Acireale e Gela per esempio, con capatina turistica a Caltagirone per ammirare il paese e le sue porcellane oltre alla sua pasticceria da favola.

E, infatti, proprio di pasticceria vogliamo parlarvi spiegandoci che, per digerire la rinuncia, ci rechiamo un giorno sì e l'altro pure, al Caffè di Antonio e Alessandro, i due fratelli che gestiscono il Bar Frastuka all'interno della libreria Mondadori di via Cenami.

Così, questa volta, non abbiamo avuto remore, abbiamo abbattuto ogni resistenza interiore e ci siamo messi al bancone - ovviamente non a sedere altrimenti il virus potrebbe contagiare tutta la città - dove Alessandro ci ha servito pardon, appoggiato casomai qualcuno pensasse fossimo seduti sul bancone stesso, un bel cannolo siciliano con ricotta proveniente direttamente da Palermo. Un cannolo con i controc...i, per nulla stucchevole, dolce il giusto, croccante nella sua 'custodia'.

Per non restare senza liquidi, abbiamo aggiunto un bicchiere di latte di mandorla, quelle coltivate ad Avola, ma il latte lo fanno qui Antonio e Alessandro. E, infine e per concludere, un caffè con la crema di pistacchio.

Abbiamo piacevolmente notato che molti negozianti e lucchesi arrivano qui per prendersi anche un caffè semplice, ma che ha tutto il profumo del sud. Certo, restiamo affezionati particolarmente agli arancini, ma non rinunciamo ad assaggiare tutto il vasto campionario di prodotti doc made in Sicily. Tra l'altro è appena sbarcata anche la pasta con i pistacchi di Bronte, l'abbiamo presa e la proveremo in compagnia.

Che dire? La Sicilia con le sue spiagge e i suoi profumi è altra cosa, ma per chi, come noi, è relegato in gabbia, è sufficiente venire da queste parti e godere di queste dolcezze. In tutti i sensi.