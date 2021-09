Inaugurata la nuova Cremeria Opera di Mirko Tognetti a Marlia

Altri articoli in Enogastronomia

venerdì, 3 settembre 2021, 08:17

Diciotto ore al giorno di lavoro dietro il bancone, quasi nessun giorno di riposo e tanta, ma tanta voglia di andare avanti e non mollare: questo il ritratto di un successo inaspettato ottenuto da Sabina Alberti

giovedì, 2 settembre 2021, 19:13

Avevamo in programma un viaggio in Sicilia, ma il Green Pass ce lo ha impedito. Allora, per consolarci, andiamo un giorno sì e l'altro pure a prendere qualcosa di autenticamente siculo al Caffè Frastuka di via Cenami

martedì, 31 agosto 2021, 12:32

Tour gastronomico musicale, denominato "Gastro Tour". Nove originali serate, in programma presso "Il Granaio" di San Pietro a Vico, con menù tipici regionali e la partecipazione di tanti artisti, cantanti, gruppi musicali, cabarettisti, i quali eseguiranno generi musicali diversi e tributi a grandi cantanti

venerdì, 27 agosto 2021, 23:30

Gelinaz! The Grand Shuffle torna a Lucca, il 29 agosto, con un evento epico organizzato dai ragazzi del Ristorante Giglio presso Tenuta di Valgiano

giovedì, 26 agosto 2021, 13:21

Volete qualcosa di fresco ma è troppo caldo per andare al supermercato? Vi siete dimenticati del compleanno di un vostro caro amico e non sapete dove sbattere la testa? I parenti ci sono piombati nel giardino di casa senza alcun preavviso e non avete niente da offrirgli? La soluzione a...

giovedì, 26 agosto 2021, 12:42

Se non si è incontrato Giacomo Menici, titolare con i fratelli Isacco e Monica dello storico Bagno Biondetti sul lungomare Roma a Marina di Pietrasanta, non si conoscono il buongusto e la Versilia