Enogastronomia



Pranzo (e cena) da Dhea, un'occasione da non perdere

mercoledì, 29 settembre 2021, 08:29

Un ampio spazio all'aperto e anche al chiuso per chi vuole degustare i piatti quotidiani proposti dal Caffè-Pasticceria-Ristorante di Sabina Alberti in viale Luporini.

Si può pranzare con 11 euro e mangiare bene, basta dare una occhiata al menu che pubblichiamo nell'immagine allegata. Cambia ogni giorno e propone piatti diversi e fatti con ingredienti naturali. "Se la gente viene è perché ha capito che cerchiamo di dare il meglio senza esagerare con il prezzo - spiega la titolare Sabina Alberti - Ci tengo particolarmente alla cucina e la supervisiono personalmente. Inoltre prepariamo aperitivi che vale davvero la pena provare. Il fatto di avere uno spazio così ampio fuori permette di poter ospitare finché dura il bel tempo tutti coloro che ci tengono a respirare aria fresca. Comunque sia anche la sera, ad esempio, le nostre pizze meritano eccome. A parte l'offerta per l'asporto, tre a chi ne ordina due, sono molto digeribili e il costo è accessibile. In più da basso abbiamo una grande sala comoda dove si può stare in compagnia, ovvio nel rispetto delle misure anticovid".

"Inutile dire - aggiunge Sabina - che bisogna provare per credere e noi siamo qui per dimostrarvelo" .

Effettua consegne a domicilio

Indirizzo: Via Gaetano Luporini, 144, 55100 Lucca LU

Orari: Aperto ⋅ Chiude alle ore: 01

Salute e sicurezza: mascherina obbligatoria · Il personale indossa mascherine · Il personale è tenuto a disinfettare le superfici tra una visita e l'altra ·

Telefono: 389 294 8844