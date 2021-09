Enogastronomia



Sfacciati arancini...

giovedì, 30 settembre 2021, 09:54

Puoi trovarti in città e imbatterti in un caffè dal nome strano: Frastuka. Chi era costui? Tranquilli, in linguaggio di Bronte, ameno luogo sulle colline antistanti Catania e patria dei pistacchi, Frastuke vuol dire, proprio, questo: pistacchio. E Antonio e Alessandro, due fratelli nati e cresciuti a Bronte, hanno pensato di portare alcune delle specialità siciliane a Lucca e, in particolare, all'interno della libreria Mondadori di via Cenami-via Fillungo visto che c'è doppio ingresso.

Puoi, però, anche stare a casa, a lavorare al pc, e improvvisamente ti accorgi che è ora, si fa per dire, di pranzo e hai voglia di qualcosa di nuovo, di diverso, che di solito non mangi tutti i giorni. E la mente oltre alle papille gustative, vanno a cercare quegli straordinari arancini cotti al forno che hai già degustato e che ti hanno fatto impazzire. Sì, perché l'arancino alle melanzane o coi piselli e il pomodoro o con spinaci e mozzarella, è unico e più ne mangi e più ne vorresti mandare giù.

Allora inforchi, nel nostro caso, la Vespa e vai dritto verso il centro storico. Parcheggi e ti dirigi verso il caffè che è anche una ottima pasticceria siciliana. Antonio, poi, ci mette del suo quando ti dice che c'è un nuovo arancino al pesce spada e tu ti domandi cosa c'entrerà mai col riso il pesce spada. Però sei curioso e, quindi, vuoi l'azzardo e ordini proprio quello. Anzi: ne ordini tre e te li metti davanti sul tavolino: agli spinaci, ai piselli e al pesce spada.

Ma come si fa a non vendersi l'anima recita una stupenda canzone di Gino Paoli. Fortunatamente da Antonio e Alessandro non c'è bisogno di vendersi alcunché dal momento che basta chiedere e verrai soddisfatto. L'arancino al pesce spada è, semplicemente, favoloso. Il riso è un alimento così prezioso che con un pizzico di mozzarella, di pomodoro e di pesce spada che in Sicilia metterebbero ovunque anche a colazione col cappuccino, fa sognare a pancia vuota.

E così è. Alla fine del pranzo, dopo tre arancini e, credeteci, ne avremmo volentieri mandati giù altrettanti conoscendo le nostre capacità fagiche, beviamo un bicchiere di latte di mandorla, ma non quello del supermercato a produzione industriale bensì quello preparato proprio da Alessandro con mandorle di Avola arrivate direttamente da Palermo.

Costo, davvero irrisorio o quasi per un pranzo salutare - arancini al forno, non fritti - che ci ha regalato un momento di irriverenza e di rottura del desinare quotidiano.

Per tutti quelli che hanno voglia di provare le medesime emozioni gastronomiche, precisiamo che i prodotti di Frastuke possono essere consumati sia sul posto sia da asporto sia con consegna a domicilio.

A. G.

Questo il numero di telefono da chiamare:

https://www.facebook.com/Bar-Frastuka-104138611663417/

Telefono: 333 422 8182

Prodotti tipici al pistacchio di Bronte