40^ Mostra Micologica del Gruppo Micologico "M. Danesi" al Foro Boario

lunedì, 11 ottobre 2021, 09:55

Mai da soli, evitate improvvisazioni, indossate abiti adatti e seguite le regole. La stagione dei funghi in Garfagnana e nella Media Valle del Serchio è iniziata da poco ma il bilancio è già molto pesante tra dispersi e decessi

mercoledì, 6 ottobre 2021, 13:36

Lo avevamo lasciato un anno fa alle prese con la sua nuova avventura, lo ritroviamo con più esperienza, entusiasmo e voglia di migliorarsi

martedì, 5 ottobre 2021, 09:55

Messa nei ricordi un'estate trionfante, dove sicuramente la nuova stella Michelin ha confermato quanto possa un locale trarne benefici, il Franco Mare continua, anche in autunno

venerdì, 1 ottobre 2021, 09:54

Regis e Klevis Kurti hanno, rispettivamente, 23 e 25 anni. Hanno studiato all'istituto alberghiero di Barga e dopo alcune esperienze in giro per l'Italia, hanno scelto di tentare la strada della ristorazione made by themselves. Siamo andati a trovarli e la sorpresa è stata delle più piacevoli...

giovedì, 30 settembre 2021, 09:54

Metti una mattina che non hai ancora deciso cosa mangiare. Metti Frastuka, angolo di Sicilia a Lucca. Aggiungi gli arancini al pesce spada, alle melanzane, al sugo con piselli e agli spinaci con la mozzarella. Come fai a dire di no?

mercoledì, 29 settembre 2021, 18:04

“New Beginning”, un nuovo inizio. È questo il nome del dolce che più di tutti gli altri rappresenterà l’Atelier Damiano Carrara, il primo punto vendita italiano del pasticcere e star televisiva lucchese, che ha deciso di aprire proprio nella sua città natale, dando vita così a una nuova sfida e...