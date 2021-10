Enogastronomia



Apericena dalle Dhea Girls e una crema catalana da mangiarla con gli occhi

mercoledì, 27 ottobre 2021, 10:26

Sta andando forte il Caffè-Pasticceria-Ristorante Dhea di Sabina Alberti sul viale Luporini alla rotonda di piazzale Italia a S. Anna. L'ampio spazio all'aperto aiuta molto, soprattutto, quando ci sono gli apericena dove, ormai è una consuetudine, si ritrovano i giovani e non solo per passare il tempo e degustare i salati preparati dalla cucina del locale.

A proposito di cucina, particolare apprezzamento sta suscitando il settore pasticceria dove, tra l'altro, primeggia la crema catalana che si può ammirare nella vetrina della pasticceria. Una catalana che invoglia, per quantità e qualità, a tentare l'assaggio e che, una volta scaldata alla fiamma e assaggiata, non si fa più scordare.

Ma è tutto l'ambiente che sta andando forte, a partire dalle colazioni, con la titolare, Sabina, costantemente al pezzo da mane a sera. Con lei le Dhea Girls, un gruppo di ragazze che stanno facendo il massimo per far crescere il locale sorto poco più di un anno fa. Cortesia, simpatia, disponibilità, prodotti salati e dolci che fanno la differenza, Sabina Alberti che riesce a mandare avanti la nave dal timone che impugna sin dalle prime ore della mattina.

"Non è facile lo ammetto - confessa Alberti - ma stiamo tutti facendo il possibile e vedere così tanta gente che, durante la giornata e, in particolare, per colazione e apericena, ci viene a trovare, non può che farci piacere. Anche il ristorante va bene, con il menu del pranzo a 11 euro che cambia ogni giorno e presenta molte opportunità di scelta. Siamo attenti in particolare proprio al pranzo di lavoro di chi frequenta uffici o vuole una pausa per rilassarsi e mangiar bene stando in pace. La sera, poi, avanti con pesce e pizza cercando di soddisfare le esigenze di tutti. Dobbiamo e possiamo migliorarci, ma la volontà non ci manca. Credo comunque che quello che piace del locale è anche l'atmosfera, giovane, simpatica, estroversa, il sorriso con cui accogliamo il cliente non manca mai ed è sincero".