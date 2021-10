Bella serata celebrata dalla Accademia Italiana della Cucina al ristorante "Il Nomade" a Viareggio

Altri articoli in Enogastronomia

sabato, 23 ottobre 2021, 11:21

Ci siamo cascati un'altra volta. Passati davanti al Caffè Frastuka degli amici Antonio e Alessandro da quel di Bronte, non abbiamo resistito al richiamo di arancini e cannoli rigorosamente made in Sicily

venerdì, 22 ottobre 2021, 13:21

Dopo aver sperimentato tra un ristorante e l'altro, stellati e non solo, Alessio Leporatti è, adesso, approdato al Relais Villa Olmo di Impruneta dove propone la sua cucina innovativa, ma costantemente radicata al territorio

lunedì, 18 ottobre 2021, 11:19

Pochi ingredienti: un soffritto iniziale con aglio, olio, prezzemolo e peperoncino, un po' di pescato giornaliero, soprattutto cozze, vongole, totani, gamberetti e un pesce affumicato (o salmone o spada), brodo di pesce, un cucchiaino di panna per creare più cremosità (ma che, ci tende a sottolineare, nella carbonara classica non...

domenica, 17 ottobre 2021, 22:20

Siete stanchi e stressati? Avete voglia di farvi... cullare da uno staff gentile ed efficiente? Di dormire in un borgo del Cinquecento immersi in un'atmosfera d'altri tempi? Allora salite in auto e raggiungere Impruneta, terra del cotto e del peposo docg

mercoledì, 13 ottobre 2021, 23:48

Una serata alla fattoria Borgo La Torre di Montecarlo di Chiara e Betty merita un tampone: di fronte a chi vuole imporci il vaccino, la scelta di farsi scartavetrare il naso per stare insieme diventa un gesto di grande autonomia di pensiero e indipendenza di giudizio

mercoledì, 13 ottobre 2021, 22:13

Sarà per la posizione, di fronte alle mura della città, sarà per l’ambiente rifinito e particolare, sarà per i dolci belli da vedere e buoni da mangiare, sarà per la statua di Apollo e Dafne che si incontra arrivando al negozio