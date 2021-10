Enogastronomia



Cannoli e arancini da Frastuka, il 'covo dei siciliani'

sabato, 23 ottobre 2021, 11:21

di aldo grandi

Ci siamo cascati un'altra volta. Passati davanti al Caffè Frastuka degli amici Antonio e Alessandro da quel di Bronte, non abbiamo resistito al richiamo di arancini e cannoli rigorosamente made in Sicily.

Purtroppo non resistiamo. Confessiamo che quando ci troviamo in via Cenami di fronte all'ingresso della libreria Mondadori, più che i libri ci attira il cartello con su scritto arancini e cannoli siciliani Caffè Frastuka. Il fatto è che quando assaggi gli arancini alle melanzane o al pesce spada - new entry - al ragù e piselli o ai pistacchi o anche agli spinaci, diventi aranci-dipendente e non puoi farne a meno. Se fosse per noi, ogni giorno sosteremmo da Antonio e Alessandro per mangiarcene almeno due, ma quasi sempre tre per di più essendo cotti al forno e non fritti per fortuna.

C'è, però, da aggiungere una cosa: questa volta, forse per una improvvisa mancanza di affetto, lo sguardo indagatore e famelico si dirige verso la vetrina dietro la quale sono custoditi i preziosi cannoli siciliani con la ricotta che arriva direttamente da Palermo. Cannoli che, badate bene, vengono fatti al momento, quindi non restano ore ad attendere qualcuno che li acquisti e così la ricotta e il suo sapore e profumo sono intatti e perfetti.

Non resistiamo al richiamo e dopo i due soliti arancini, balzo in avanti e denti che si piantano e affondano sul croccante rivestimento prima di immergersi nella ricotta. Buoni, buonissimi anche se, onestamente, non riusciremmo, a differenza degli arancini, a mangiarli tutti i giorni e in quantità al plurale. La pasticceria siciliana è ottima, ma carica e a volte stucca se si esagera con le porzioni.

Un cannolo, quindi, basta e non avanza, ma è perfetto e lascia in bocca un retrogusto dolce che aiuta a sentirsi meno in colpa.

A proposito, durante il nostro breve soggiorno seduti al tavolo visto che abbiamo il tampone fatto in mattinata per un evento serale, capitano diversi conterranei dell'isola. Sembra che qui al Caffè Frastuka si sia costituito una sorta di 'covo di siciliani' che si trovano per un caffè, parlano, a volte, nel loro splendido dialetto e godono di quella giovialità e di quel calore umano che sanno diffondere intorno e sopra chi amano e apprezzano.

Mancava, sinceramente, un luogo così a Lucca mentre a Roma, ad esempio, in piazza Cola di Rienzo, ce n'è uno più grande che riscuote molto successo con la sua tipicità sicula. In vista dei Comics Antonio ed Alessandro preparano anche cibarie ad hoc, ma il caffè, gli arancini e i cannoli, gente, quelli non hanno rivali. Noi concludiamo il pasto 'leggero' con un caffè alla crema di pistacchio.

E salutiamo. Arancini tutti i giorni, cannoli una volta ogni tre. Ricetta personale per vivere meglio e sorridere di più.