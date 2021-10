Enogastronomia : Stella Michelin a Marina di Pietrasanta



Franco Mare, il nuovo menu: conferme e novità di una cucina pensante

martedì, 5 ottobre 2021, 09:55

di Marco Bellentani

Messa nei ricordi un'estate trionfante, dove sicuramente la nuova stella Michelin ha confermato quanto possa un locale trarne benefici, il Franco Mare continua, anche in autunno, ad essere un luogo che vale più di un viaggio. Ormai la macchina messa a punto dai fratelli Stefanini, Davide e Nicola, sfoggia bellezza, confort e atmosfera senza soluzioni di continuità, anche nel ritmo del servizio capitanato da quel mostro di bravura a nome Massimiliano Martino, tanto puntuale al tavolo, quanto discreto, tanto preciso quanto scenico alla lampada.

Ai fornelli Alessandro Ferrarini e la sua brigata confermano che l'unione e la squadra fa la forza, anche grazie ad una sorta di laboratorio culturale sul proprio lavoro: degustazione per degustazione, le idee seminate vengono spesso rielaborate, rivoltate, riviste...creando miglioramenti non da poco. Un esempio lo fanno i Sedanini vegan sui funghi porcini, precedentemente un semplice spezza ritmo, filler tra piatto e piatto, adesso portata davvero esaltante (vedi Capasanta). Che lo chef lombardo trapiantato in Versilia fosse forte sulle Alici marinate si sapeva, ma la versione attuale, contrappuntata di acidità di verzura, salsa e ripieno ci fa alzare dal tavolo per complimentarci: un nuovo classico del Franco Mare?

La degustazione vede una squadra in gran forma, capace di colpire anche con i piatti più semplici, come la Patata con caviale o il terra-mare della Capasanta con sedano rapa e porcini accennato precedentemente. Uno scontro sempre pro-attivo tra tradizione vedi Linguina “Gerardo di Nola” scorfano, prezzemolo e capperi e contemporaneità, il favoloso Astice con zucca, caviale e croccante di pollo. Una zucca svuotata diventa una corroborante minestra non minestra, calda e avvolgente, da alternare al pezzo forte, dove colori e sapori sono in armonia non solo per i flash.

Tempio di novità, (Cipolla zenzero, lemon grass e prezzemolo), di risotti sublimi, il Franco Mare trasforma la cena in un completo viaggio nella recente storia e nel futuro del locale. E' il ritmo a colpire, blando, calmo ma mai lento...non c'è insomma noia nell'esperienza del locale degli Stefanini. Mai.

Si susseguono piatti e vini, un'ottima Sogliola in salsa olandese e barbabietola e tutta una serie di coccole, dai dolci alla petite patisserie. La sensazione è che questo lungo viaggio sia pronto per un ulteriore meta da raggiungere, vicina, vicinissima. Capacità di soddisfare il cliente, servizio e qualità della cucina sono tra i massimi qui in Versilia, c'é poco da dire. Intanto, il menu autunnale e la degustazione dello chef regalano emozioni da non perdere prima di una meritata pausa (presumibilmente a novembre).

Prezzia la Carte sui 95 , degustazione dello chef 140.

Franco Mare

Via Lungomare Roma, 41,

55045 Marina di Pietrasanta, Pietrasanta LU

tel. 0584 20187

www.ristorantefrancomare.com