Enogastronomia



L'Oste di Lucca si fa in... tre

venerdì, 29 ottobre 2021, 09:43

Straordinario Antonio Di Cecio. Oltre al ristorante Oste di Lucca di via Cenami e, adiacente, il locale di delizie enogastronomiche, adesso, proprio per i Comics e in vista delle festività natalizie, ha aperto un terzo negozio proprio di fronte al ristorante dedicato esclusivamente al proprio brand, l'Oste di Lucca, destinato a diventare una sorta di franchising anche a livello nazionale.

Se la pandemia o quel che gli somiglia ha messo in ginocchio in questi due anni l'intero settore della ristorazione, Di Cecio ha fatto di tutto e anche di più per cogliere l'occasione e rinnovarsi, trovare nuove soluzioni, inventarsi altrettante occasioni di rilancio.

Dopo aver restituito vita, questa estate e anche ora, alla Corte Cenami, per anni chiusa e lontana dagli occhi dei visitatori e dei turisti, adesso ha scelto di aprire un terzo negozio che funge da mostra per i prodotti del suo marchio, l'Oste di Lucca: dal vino alla pasta, dall'olio alle marmellate a numerosi altri prodotti preparati con cura e made in Tuscany quando non, addirittura, in Compitese.

"Credo che al giorno d'oggi - ha spiegato Di Cecio - si debba per forza di cose trovare nuove soluzioni che consentano di riprendere l'attività. L'estate è andata abbastanza bene, soprattutto luglio e agosto, meno giugno e settembre, ma non mi piace lamentarmi. Ora ci sono i Comics poi le festività di Natale ebbene io ho pensato di aprire questa mostra-esposizione dedicata al nostro nome e al nostro marchio. Credo sia un bel messaggio verso chi viene da queste parti, vedere tre locali uno accanto all'altro, vivaci, colorati, pieni di entusiasmo e voglia di fare. Questa volta il tutto in nome di Dante di cui ricorre l'anniversario. Ho volutamente messo in vetrina la Divina Commedia con in bella mostra il canto primo dell'Inferno, quello universalmente conosciuto. Abbiamo restituito vitalità ad un angolo di Lucca sconosciuto ai più. Continueremo così".

Al. Gra.

Foto Ciprian Gheorghita