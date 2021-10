Enogastronomia



Michele Marchi al Collegio Culinario, ovvero la creatività al potere

mercoledì, 6 ottobre 2021, 13:36

di aldo grandi

Lo avevamo lasciato un anno fa alle prese con la sua nuova avventura, lo ritroviamo con più esperienza, entusiasmo e voglia di migliorarsi. Stiamo parlando di Michele Marchi, 30 anni e della sua creatura aperta in viale Luporini, il Collegio Culinario - a proposito, complimenti per la bella e visibile insegna - un locale come a Lucca non è facile trovare e che abbina la qualità e la originalità dei prodotti ad un servizio apprezzabile e a una fantasia nel proporre i piatti che stupisce e intriga.

Michele è sempre stato un appassionato di finanza, ma ha lasciato gli studi di economia per seguire la sua passione iscrivendosi alla scuola internazionale di cucina italiana Alma a Parma di Gualtiero Marchesi. Dopodiché ha lavorato al restaurant Zur Rose di Appiano lungo la strada del vino tirolese a Bolzano alla corte dello chef Herbert Hintner, una stella Michelin. Poi ha L'Imbuto di Cristiano Tomei a Lucca anche lui stella Michelin e alle Calandre di Rubano, tre stelle Michelin per lo chef Massimiliano Alajmo a soli 28 anni.

Un curriculum formativo, quindi, di tutto rispetto che Michele, dopo l'ultima parentesi da dipendente al Bistrot di Corte Campana, ha voluto trasferire in un proprio locale che ha individuato a S. Anna, circa 35 posti complessivi tra dentro e fuori, atmosfera intima, alle pareti quadri di Fabio Vannucci e una buona lista vini.

Con lui uno staff composto dai responsabili di sala Lisa Perini e Simone Vannucci, bravissimi e gentili. In cucina, come aiuto chef, Ciro Emanuele Migliaccio, alle spalle due anni alla Pergola, a Monte Mario, con vista mozzafiato sulla città eterna e ai fornelli Heinz Beck, tre stelle Michelin.

La serata è piovosa oltre ad essere tutt'altro che estiva. C'è l'opzione degustazione, molto apprezzata e scelta dove, con una cifra dai 40 ai 60 euro bevande escluse si hanno in tavola dalle 4 alle sei portate decise interamente dallo chef sia dalla carta sia fuori menu. Il bello del Collegio Culinario il cui motto è eat different eat organic, è rappresentato proprio dalla creatività che si avverte in tutti i piatti che non sono e che a noi, umili commensali, non entusiasmano, quelli di una nuovelle cuisine astratta e esageratamente raffinata, bensì il tentativo, riuscito, di abbinare la concretezza alla qualità e alla innovazione.

Michele, lo ricordiamo quando era al Bistrot, è un cuoco che non si accontenta mai, che vuole stupire senza, però, spaventare, che ama dare al cliente la sensazione di essere un unicum a cui vanno dedicate attenzione e coccole gastronomiche e visive in quantità. Non è, il Collegio Culinario, un ristorante dove si trovano sempre le solite cose, bensì un locale dove si trova quello che lo chef e il suo aiuto scelgono di giorno in giorno andandolo a prendere direttamente alla fonte. Così può capitare che ci siano anche dei fuori menu straordinariamente accattivanti, dalle aragoste agli astici, dai rombi, al tonno rosso al pescato del giorno.

I piatti sono tutti ispirati nel senso che hanno, dentro di sé e nalla loro preparazione, una passione congenita che li rende appetitosi ancora prima di assaggiarli. Noi ci siamo voluti abbandonare nelle braccia di Morfeo, si fa per dire, e abbiamo cominciato con una meravigliosa tartare di manzo, 200 grammi, tagliata al coltello e condita con erba cipollina, senape anticata, olio di Lucca e uovo di quaglia bazzotto.

Poi, le braccia di Michele ci hanno proposto due tipi di ravioli. Il primo piatto denominato C'era una volta una cipolla, un dattero e un gorgonzola ossia ravioli a pasta gialla ripieni di cipolla di Tropea stufata nello Chardonnay, salsa di Roquefort e datteri. La seconda, Un granchio in spiaggia, ravioli in verde ripieni di granciporro, salsa al latte di cocco, acqua di cozze e zafferano e aneto. Diciamo subito che i primi ci hanno folgorato e ne avremmo volentieri, ma non lo abbiamo fatto, chiesto il bis. I secondi, invece, sia pure molto delicati, non ci hanno entusiasmato, ma solo perché amiamo i sapori salati mentre la salsa al latte di cocco dava un retrogusto dolciastro. Ovviamente la qualità non si discute e la bontà neanche è soltanto questione di gusti personali.

Al Cip al secolo Ciprian Gheorghita Michele ha portato un filetto di rombo bollito, funghi Shiitake saltati, purè all'olio evo e lemon grass mentre a noi ha presentato un petto di anatra favoloso. Essendo reduci da una vacanza romana particolarmente ricca di carboidrati e non solo, abbiamo rinunciato ad andare avanti salvo un tocco di dessert. Noi un Dripping by Jackson Pollock edizione Passion Fruit, ossia coulis di lamponi, mango e basilico su tela di crema al passion fruit con inserti di popcorn caramellati: "Abbiamo - spiega Michele Marchi - fare un omaggio, rivisitandolo, al maestro Gualtiero Marchesi".

Per Cip il lato oscuro del cioccolato fondente, cioè bavarese al cioccolato fondente 72 per cento, Darth Vader al cioccolato fondente 80 per cento, brownies al cioccolato fondente e coulis di lamponi.

La cena annaffiata da una bottiglia di Franciacorta Solo Uva e, con il dolce, un bicchierino di rum.

Foto Ciprian Gheorghita