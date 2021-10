Enogastronomia



Micheloni cavalca il cambiamento e diventa “ristorante a casa tua”

mercoledì, 13 ottobre 2021, 08:23

Adattamento. È questa la parola che, da oltre un anno, risuona tra le fila di imprenditori e professionisti di vario genere. D’altro canto, adattarsi al cambiamento, per molte attività, è stata l’unica scelta possibile per sopravvivere. C’è chi, di questa necessità, poi, ha fatto una spinta verso il successo: è il caso dei fratelli Micheloni che, dopo un’esperienza quasi trentennale come ristoratori, hanno rivisto completamente la loro attività specializzandosi nell’asporto come al ristorante e nella produzione di prodotti surgelati e sottovuoto di alta qualità. Nasce così “Fratelli Micheloni Gourmet” (Via Sottomonte 55060 – Lucca), una nuova realtà, tutta da scoprire, che non rinuncia a qualità, freschezza e attenzione nella scelta di produttori locali.

“Con il lockdown dello scorso anno – spiega Stefano Micheloni – abbiamo chiuso per un lungo periodo e anche riaprendo ci siamo resi conto del fatto che i piccoli numeri che, con il distanziamento, potevamo ospitare, non erano sufficienti a riprendere a pieno ritmo. Quindi, abbiamo pensato a un nuovo modo di fare quello che ci è sempre piaciuto fare: cucinare e farlo con passione utilizzando prodotti di qualità, ma con un approccio completamente nuovo che ha trasformato il ristornate in un negozio gourmet”.

Infatti, da ristorante specializzato nella lavorazione del pesce, Micheloni è diventato un vero e proprio negozio dove è possibile acquistare pasta fresca fatta in casa e un ampio menu di piatti cucinati direttamente in sede e venduti sottovuoto o surgelati. Tra le prelibatezze offerte si trova una ricca gamma di prodotti di mare come le salse per la pasta, le cozze ripiene, gli scampi e le lasagne di mare. Non mancano, però, anche piatti di carne con particolare riguardo per la cacciagione.

Su ordinazione, poi, è possibile richiedere anche pane e focaccia fatti con lievito madre o qualsiasi altro piatto si desideri. L’attenzione verso il cliente ha spinto i due fratelli a pensare anche a una linea di prodotti dolciari: è possibile acquistare una vasta gamma di prodotti artigianali di biscotteria, come meringhe e cantucci, dolci tradizionali, come il buccellato e le torte con i becchi, e, infine, anche dolci, sempre fatti in casa, ma surgelati quali tiramisù, profitterol, zuccotto e torta sacher.

Un aspetto fondamentale della mission del punto vendita, ereditata dalla lunga esperienza culinaria di prestigio, è l’attenzione ai produttori locali: in sede è possibile trovare il pecorino di San Ginese, il latte di capra di Barga, i salumi di Vinchiana, la birra di Loppeglia, il miele, il polline e la pappa reale di una ditta di Nave e molto altro ancora.

Oltre a tutte queste novità e alla prosecuzione dell’attività di catering in occasione di eventi particolari, il nuovo Micheloni offre anche la possibilità dello chef a domicilio, una tendenza attualmente molto in voga sia per occasioni importanti che per piccole ricorrenze famigliari.

Infine, per i più appassionati di piatti tipici locali, nazionali o stranieri, il negozio, ogni quindici giorni, organizza una serata a tema come la serata paella e sangria o quella dedicata al cacciucco. Per essere sempre aggiornati su queste e le altre attività, è possibile seguire la pagina Facebook “Eno Ristorante Micheloni”.

Per prenotare, chiedere preventivi o informazioni il numero da chiamare è 0583.947036.

Maggiori dettagli sull’attività, infine, sono disponibili sul sito https://fllimichelonigourmet.it/.