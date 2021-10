Enogastronomia



Non solo pasticceria: da Dhea arrivano le cene a base di pesce

mercoledì, 13 ottobre 2021, 22:13

di mara gemignani

Sarà per la posizione, di fronte alle mura della città, sarà per l’ambiente rifinito e particolare, sarà per i dolci belli da vedere e buoni da mangiare, sarà per la statua di Apollo e Dafne che si incontra arrivando al negozio.

Fatto sta che di divino, il locale di Sabina Alberti (nella foto), non ha solo il nome. Non è un bar, non è una pasticceria e nemmeno un ristorante: sarebbe riduttivo definirlo in questi termini, dato che li comprende tutti. Tutto ciò si trova in via Luporini 144 e prende il nome di Dhea.

Il locale, che sta per compiere due anni di attività, copre tutto l’arco della giornata con le proprie offerte, accontentando così ogni tipo di cliente. Si potrebbe stazionare a uno dei tanti tavoli di Sabina tutto il giorno: dalla colazione al pranzo, dall’aperitivo alla cena a base di pizza o primi piatti di carne e di pesce. Ecco la novità introdotta dal locale da sole due settimane: la cena a base di pesce con protagonisti i prodotti freschi della giornata. Una serata da poter passare in compagnia, sia all’esterno che all’interno, dato che in entrambi i casi i posti disponibili sono numerosissimi. La proprietaria consiglia, in particolare, il riso alla mela verde con prosecco e gambero imperiale: un primo piatto speciale, che si presenta come apripista di una cena interamente gustosa.

Attenzione ai prodotti e alla loro qualità, ma anche al cliente, grazie ai prezzi modici e alle offerte convenienti proposte da Sabina, tra cui la pizza margherita in regalo con due pizze da asporto. Insomma, un locale per tutti i gusti, tutti i portafogli e tutte le età. Anche i più giovani, infatti, frequentano Dhea soprattutto il sabato sera, popolando il locale per aperitivi e apericene.

Parlando di locali e negozi, capita spesso di definirli come “sempre aperti”. Beh, in questo caso è proprio così: dalle 5.15 di mattina, fino all’una di notte, Dhea accompagna i propri clienti durante tutta la giornata, con qualità, particolarità e divertimento.