Enogastronomia



Porca... maiala

sabato, 30 ottobre 2021, 14:35

di aldo grandi

Era dai tempi di Porta Portese, metà anni Ottanta, che non mangiavamo una porchetta rigorosamente made in Ariccia. Dal 14 giugno 2011, a livello europeo, la Porchetta di Ariccia ottiene il riconoscimento di indicazione geografica protetta e la sua caratteristica principale è la croccantezza della crosta. Non soltanto, viene cotta utilizzando delle spezie che ne esaltano il sapore della carne, tenera e colorata tra il rosa e il bianco, anche il grasso è saporito e delizioso. Rosmarino, pepe nero e aglio sono gli ingredienti per ottenere il tipico sapore di questo maiale cotto composto da tanti pezzi di ciccia legati insieme cucinati con tradizione.

Ebbene, quando Antonio Di Cecio, titolare con la famiglia Del Magro del ristorante Oste di Lucca di via Cenami, ci ha chiamato invitandoci ad assaggiare una porchetta da urlo, lo abbiamo voluto accontentare anche se, a dirla tutta, un po' diffidavamo. Abbiamo assaggiato la porchetta made in Toscana, ma a parte il fatto che è di dimensioni generalmente più piccole, non ha lo stesso sapore e non si utilizzano le stesse spezie che si usano nel Lazio. Decisamente più forti e pregnanti.

Oggi abbiamo voluto raggiungere l'Oste di Lucca dove il fotografo Cip(rian) indossava la tunica di Dante rosso fuoco e ha condiviso con noi questo momento gastronomico. In sostanza e in poco più di una giornata e mezza se ne è già andata mezza porchetta sia nei classici panini, in realtà focaccine sottili e ben cotte al forno del locale, nei quali si può inserire di tutto, oltre alla porchetta, dalle melanzane grigliate a quelle sott'olio, dai pomodori alle zucchine sott'olio, dal lardo al tartufo alla maionese, dalla salsa piccante alla fontina, dalla mozzarella di bufala al prosciutto e via di questo passo.

Ci viene in mente la pizzeria Frontoni in viale Trastevere, una pizzeria che fece conoscere Roma nel mondo, che accoglieva ad ogni ora i clienti con la sua pizza bianca calda spennellata di olio extravergine d'oliva e, dentro, ci potevi infilare di tutto. Noi, che ritornavamo distrutti dagli allenamento di atletica leggera alle Terme di Caracalla, ci infilavamo nel negozio e ne uscivamo con anche mezzo chilo di prodotto ripieno di funghi e mozzarella, nutella e ricotta, pomodori, origano e mozzarella e di tutto un po'. Frontoni chiuse nel 2010 ed un'altra perla di quella Roma che un tempo faceva innamorare tutti, compreso Paulo Roberto Falcao ottavo re di Roma che, se non erriamo, a inizi anni Ottanta si innamorò della figlia di uno dei proprietari, Maria Flavia Frontoni dalla quale ebbe un figlio.

Ma chi ricorda, oggi, quella straordinaria città che negli anni Ottanta, altro che Milano da bere e all'idomani degli anni cosiddetti di piombo - più che altro di fame e ristrettezze - regalava voglia di vivere a chi aveva la ventura di abitarci? Nessuno, soprattutto alla luce di quello che, uno schifo, è diventata oggi.

Tornando alla porchetta di Antonio Di Cecio, aveva ragione lui. Prima uno, poi, subito dopo, il raddoppio. La porchetta è divina, condita al punto giusto, carne tenera e delicata, crosta croccante e masticabile anche per i più ostici. Che idea caro Antonio, una ne inventi e cento ne fai. Questa porchetta è proprio una gran... maiala! Dubitiamo, però, che duri fino all'ultimo giorno dei Comics.

Foto Ciprian Gheorghita