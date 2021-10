Enogastronomia : badia pozzeveri



Regis e Klevis, i fratelli del Tagliere: quando la volontà e il coraggio meritano successo

venerdì, 1 ottobre 2021, 09:54

di aldo grandi

Una domanda è legittima in questi casi. Perché uno che abita, magari, a Lucca dovrebbe salire in auto - o in moto - e raggiungere un ristorante in località Badia Pozzeveri, un po' fuori mano, ma molto accogliente? Certo, se si deve portare a cena la ragazza di cui ci siamo appena innamorati bisogna essere in grado di spiegarle che se ci si dirige ad Altopascio nonostante tutti i locali che ci sono in città, beh, è perché veramente si tratta di una chicca alla quale non si può non rinunciare, soprattutto se a gestirla sono due ragazzi poco più che ventenni, fratelli, che hanno compreso ben presto che nella vita, al di là delle marce no global, delle manifestazioni contro il clima, delle frontiere aperte indiscriminatamente a tutti, quello che conta è la voglia di fare, di apprendere, di mettersi in discussione e alla prova. Insomma, di affrontare la vita con il vento in faccia.

Capirà la ragazza - o il ragazzo a seconda dei gusti sessuali - che ne varrà la pena? Ai posteri l'ardua sentenza. A noi che, per fortuna o, anagraficamente parlando, per sfortuna, l'età degli innamoramenti l'abbiamo passata da un pezzo, è stata sufficiente la storia di Regis e Klevis Kurti, rispettivamente 23 e 25 anni, già studenti dell'istituto alberghiero di Barga, per farci venire la voglia di andare a trovare il ristorante - Al Tagliere - che hanno aperto due anni fa, alle soglie del Covid, in questa frazione del comune di Altopascio.

Ma chi sono questi due fratelli di origine albanese, sbarcati all'età di cinque anni nella nostra sfasciata penisola insieme ai genitori in cerca di una miglior vita?

Regis e Kurtis si sono ritrovati nelle aule dell'Alberghiero barghigiano, il primo appassionato di cocktails e il secondo di cucina, dove sono stati per diversi anni alzandosi la mattina alle 6 e prendendo l'autobus per raggiungere, da Altopascio, la scuola. Un percorso tutt'altro che semplice, ma fatto con dedizione, passione e determinazione.

Alle spalle una vita non facile, con un papà grandissimo lavoratore, persona seria e di spessore umano, che arrivò in Italia con quella prima, famosa nave che recapitò nello Stivale migliaia di albanesi in fuga dalle rovine del post-comunismo di Enver Hoxha. Il padre si è fatto strada con la volontà e la voglia di lavorare, con il rispetto e la professionalità, con l'umiltà. E questi valori ha cercato di trasmettere ai due figli non appena hanno avuto la capacità di discernere.

Dopo aver lavorato un po' qui e un po' là ed essersi ritrovati tutti e due alla corte del Papao sulla via Pesciatina, hanno pensato bene che, vista la situazione, si poteva anche tentare la fortuna con un investimento minimo e tanta, ma tanta voglia di stupire e di lavorare. Alla loro età sono già sposati con due ragazze albanesi e se anche sono, a tutti gli effetti, cresciuti in Italia, mantengono un forte legame con la terra di origine.

E siccome ci avevano parlato bene di questo ristorante, Al Tagliere, abbiamo voluto tastare e testare di persona, noi e il solito, immancabile Cip, al secolo Ciprian Gheorghita che albanese non è, è rumeno e con la sua Canon ci sa fare eccome.

Di fronte a noi un bel tavolo di albanesi residenti tutti in questa zona, tutti grandi lavoratori e lontani anni luce dalla cattiva fama che, in passato, ha circondato gli immigrati provenienti dall'altra sponda dell'Adriatico. Ci raccontano, a tavola, di un Paese che è cambiato radicalmente da venti anni a questa parte, dove l'economia tira, la gente vive e si diverte, il Covid è tollerato a buona distanza, il mare è una favola e si mangia al ristorante pesce con 20 euro e con porzioni pantagrueliche. La conclusione, unanime, è, se vai in Albania ci resti. Non sarebbe male, quantomeno, tentare e non tanto per rischiare di restarci, quando per vedere che cosa è diventata, adesso, quell'Albania che nel lontano 1939 sua bontà Galeazzo Ciano genero di Mussolini, dopo aver corrotto a destra e a manca, riuscì a far entrare nell'impero di carta straccia che il duce e il re sciaboletta - era basso di statura, solo 1,53 metri - si erano costruiti.

Abbiamo fame. Come sempre quando varchiamo la soglia di un locale, altrimenti che senso avrebbe?, tanto vale restarsene a casa.

Il ristorante si chiama Al Tagliere, quindi vediamo che cosa comprendono i taglieri nostrani. Arriva di tutto, dai salumi ai formaggi, cose semplici, ma, bresaola in primis, davvero buoni. E presentati benissimo se anche l'occhio, come si suol dire, vuole la sua parte.

Assaggi abbiamo chiesto anche per permettere a Cip di fotografare più pietanze possibili. I primi sono ottimi: ravioli ripieni di ricotta con sugo al radicchio e crema di formaggio. Slurp! E i classici tordelli lucchesi al ragù con quest'ultimo magrissimo e leggero visto che l'unto del sugo e dell'olio non si notano e non ci sono.

Tutto ok, ma è al momento di mangiare il secondo che esplode il nostro consenso verso la cucina di questi due ragazzi. Con Regis che serve al tavolo un ottimo Prosecco bello fresco che va giù come fosse acqua. Questo ragazzo ha lavorato per parecchio tempo al May-May all'Arancio oltre ad essere stato a Madonna di Campiglio. Avrebbe voluto andare a fare esperienza a Londra, ma suo fratello lo ha portato con sé a spaccarsi il fondoschiena durante la stagione estiva a Cervia.

La bistecca arriva meravigliosa, su un tagliere e con le fiamme che la sovrastano. Con la forchetta afferriamo un pezzo e la posiamo sul piatto. Iniziamo a tagliarla: è burro. Incredibile. Chiediamo come sia possibile che sia così morbida al punto che nemmeno serve masticarla più di tanto. Klevis ci spiega che dipende sia dalla carne, appartenente ad una bestia croata cresciuta e allevata in Italia e dalla cottura e qui parte con una descrizione che fa venire l'acquolina in bocca. Con la carne spinaci, fagioli al forno e patate arrosto queste ultime fantastiche, cotte in tutti i punti del tubero allo stesso modo, buonissime al punto che Cip non riesce a mangiarne nemmeno una perché gliele sottraiamo sistematicamente da sotto il viso.

Il prezzo, a queste latitudini, non è alto, anzi. Intorno ai 30 euro a testa con bistecca e vino inclusi. Poi, ovviamente, dipende dal vino che uno sceglie e dobbiamo dire che i fratelli Kurti hanno una lista di vini semplice, con delle eccellenze toscane che ben si sposano con la carne rossa.

La cosa che ci tengono a sottolineare, è che a pranzo si mangia con dieci euro, ma prodotti egualmente di grande qualità che ogni giorno lo stesso Klevis sceglie personalmente la mattina prima di recarsi al locale.

Che dire? Questi due ragazzi con la loro volontà, il loro coraggio e la voglia di crescere ci hanno riconciliato con la vita e ci hanno regalato un po' di fiducia nel futuro.

Al Tagliere

Via IV Novembre, 9,

Badia Pozzeveri (Altopascio)

Apre alle ore 12:30

Telefono: 0583 138 1473

Foto Ciprian Gheorghita