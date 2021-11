A Villa Bottini per tre giorni Lucca capitale del Food and Beverage

Altri articoli in Enogastronomia

sabato, 27 novembre 2021, 03:06

Gli gnocchi sono un tipo di pasta fresca immancabile sulle tavole degli italiani e, proprio per questo, esistono tantissimi modi di prepararli e condirli

mercoledì, 24 novembre 2021, 19:13

Una location esclusiva per l'evento della Chaîne des Rôtisseurs, bailliage Toscana Francigena. Cena di Natale nella torrefazione Bonito di Lucca

martedì, 23 novembre 2021, 20:24

A ventiquattro ore di distanza dalla conferma delle “Tre forchette” del Gambero Rosso il ristorante “Piccolo Principe” del Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio ottiene un altro splendido riconoscimento

lunedì, 22 novembre 2021, 22:58

Sfidiamo chiunque a trovare un ristorante fusion dove si mangi cinese e sushi al medesimo livello: da Shuen a Pisa sapevamo del cinse migliore della zona, ma il sushi - e il Poke - sono arrivati solo venerdì e ci hanno già conquistato

sabato, 20 novembre 2021, 14:56

Una serata ad hoc per presentare la riapertura, da qui sino all'estate, del ristorante di Giacomo Menici sulla Via Lungomare Roma a Marina di Pietrasanta. Grande cenone di fine anno, via alle prenotazioni

giovedì, 18 novembre 2021, 09:41

A partire dal 19 novembre grande novità al ristorante Oriente dell'amico Shuen in via Cammeo 66 a Pisa, un tiro di schioppo da Lucca e facilmente raggiungibile