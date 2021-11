Enogastronomia : Versilia - Tonfano



Alex, pronti al salto definitivo! Menu invernale: qualità e novità

sabato, 13 novembre 2021, 11:05

Non è la prima volta che parliamo di Alex, il ristorante situato nel cuore della Versilia, Tonfano. Rilevato da un ristoratore giovane ma ormai esperto, Simone Pancetti, uno dei migliori uomini di sala della new wave versiliese, poco prima della pandemia. Sospensioni, riprese, take away e due grandi estati hanno segnato e salvato un biennio difficile per tutti. Pancetti, che gestisce uno staff under 35, deve diventare un nuovo punto di riferimento per le giovani generazione: giovane, professionale, skillato (termine pokeristico per persona dotata di grandi capacità e tecnica), progettuale.

Se si venisse al dunque: cosa vi rimane di Alex, oggi, dopo la cena tra ambiente di stile coloniale, luci soffuse, e una invidiabile cantina a vista? Una cena luculliana, materie prime sempre più di valore (investimento questo che da solo già sposta l'asticella del ristorante), gentilezza, servizio e bontà. Tutti insieme, infatti, i giovani di Alex ci presentano quello che è la pietra miliare di un progetto ormai quasi compiuto: il passato riecheggia qua e la, il locale vuole fare una ristorazione che colpisca tutti i cuori, ma il gradino appena compiuto mette più di una luce sulla banda Pancetti.

Dove saremo, tra un anno, con questo ritmo di crescita? Ne riparleremo.

La filosofia un po' fusion, finalmente rispetta al 100% la materia prima. Nessun risvolto da ego giovane troppo esagerante, ma una mano delicata alla ricerca di parti acide che confermino e non coprano la materia prima. Fantasia ma sostanza, dettagli ma pietanza pura

Già l'Entreé dimostra che da food comfort si sta spiccando il volo per qualcosa di importante (ma prezzi invariati, bada ben, ndr), eccellente futuro classico di Alex: Ricciola con guarnizione acida, caviale e chips alla clorofilla. Il successivo piatto (forse due) è il sontuoso Gambero Carabineros appena scottato, con coulis di crostacei. Eccezionale antipasto, accompagnato da una tartare di scampo. Non si dimentica la tradizione: Paté di fegatini con cipolle e aceto di lampone con pan brioche, e nemmeno l'anima ottantiana che ha caraterizzato il locale nel decennio precedente: Branzino con lardo rosa e maionese di arancia (buono).

Per farla breve, non vogliamo intrattenere con lunghe descrizioni, interessantissimo è il gioco di filosofia dei due primi principi: I Cappellacci con consommé di crostacei, da degustare quasi con un cocktail visto l'ardire tra fase corroborante e fase acida (gusto nuovo, quasi geniale), e la reazionaria Calamarata al ragù genovese di mare con crema di cannellini. Sperimentale e azzeccato il Risotto mantecato con barbabietola, tartufo nero e “bottarga di gallina”.

Più monumentali e classici i secondi, tra un Salmone di migliorata qualità con bietola, uvetta e pinoli e un miele homemade fatto in Lunigiana dal fratello di Simone e L'ombrina a bassa temperatura,un bel fumetto di pesce e le olive taggiasche.

Se non conoscete la carta dei vini vuol dire che non ci siete mai stati e grosso anatema su di voi, ma l'occasione forse è proprio quella buona: una proposta nuova, non folle, non priva di fondamenti. Un buon prezzo, qualità elevata delle materie prime e uno staff di giovani preparatissimo e cordiale. La cucina è moderna, ma di sostanza, le idee sono eccelse e la location, da sempre, magica. Bravo Simone...bravi i giovani di Alex!

ALEX Ristorante Enoteca

Via Versilia, 159

Marina di Pietrasanta (Lucca)

Tel. +39-0584-746070

www.ristorantealex.it