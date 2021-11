Enogastronomia



Colazione da... Dhea

martedì, 16 novembre 2021, 08:53

Alzarsi all'alba la mattina di controvoglia, quando ancora è buio, recarsi in un caffè a fare colazione e venire accolti da un sorriso che cambia o, quantomeno, può contribuire a farti cambiare umore: questo è Dhea in viale Luporini a S. Anna.

La colazione è, si sa, forse, il momento più importante di tutta la giornata. Per molti, addirittura, per chi è costretto per motivi di lavoro o altro a svegliarsi presto, il primo incontro con la realtà del mondo circostante. E allora diventa importante riuscire a trascorrerlo in empatia con se stessi.

Così, provate almeno una volta, può capitare che dalle 5 in poi al bar-caffè-ristorante Dhea di Sabina Alberti a S. Anna, accanto alla rotatori e in via Luporini, vi imbattiate nel sorriso assolutamente gratuito e confortante di Sabina Alberti, la titolare la quale non si capisce come faccia ad essere sempre al banco da mane a sera e in quello, altrettanto contagioso, di Sara. In due, allietano decine di clienti con una esposizione di dolci-salati da far, si fa per dire, paura.

Certo, anche se a quell'ora si può stare tranquilli in quanto a relax, se si va verso le 8-9 sembra di essere in un mercato cittadino dove c'è vitalità ancor più che vita, energia da vendere. Questo caffè piace anche per la sua naturalezza, la sua spontaneità, il farti sentire a proprio agio, senza tanti fronzoli e ipocrisie sorridenti.

Ampio spazio, lo abbiamo già detto, anche fuori per chi vuole assaporare le prime ore di luce del giorno. Un locale che esiste perché c'è qualcuno che va oltre i propri limiti. Noi, da parte nostra, non possiamo fare altro che augurar loro buon lavoro.