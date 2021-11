Enogastronomia



Da Gangio in Caciaia a Banditella ovvero la livornesità in cucina

lunedì, 15 novembre 2021, 23:59

di aldo grandi

Non c'è niente da fare. La livornesità è, come direbbe il collega Remo Santini che ha scritto e disquisito di lucchesità, una seconda pelle che appartiene a tutti coloro che sentono di essere nati e, nel caso, cresciuti in un luogo al quale sono legati ancestralmente. Noi la chiamiamo identità, gli imbecilli della teoria Gender e della globalizzazione senza confini, la vorrebbero eliminare o pensano che si possa vivere senza.

Pensavamo un po' anche a questo, l'altra sera, mentre all'orizzonte, verso Pisa e Lucca, i lampi accendevano e accecavano il cielo con bombe d'acqua che ci avrebbero colto sulla A12 nella via del ritorno. Invece, in Banditella, quartiere alle spalle di Antignano e a due sputi dal mare, soffiava solamente un forte vento nemmeno tanto freddo al punto che si poteva anche mangiare fuori.

Ci avevano segnalato questo ristorante dicendoci che ci si mangiava delle fantastiche penne cacciuccate e un altrettanto delizioso risotto al nero di seppia. Così, nel primo pomeriggio e approfittando del week-end, dopo un bagno ristoratore dalle parti di S. Jacopo con vista sui Bagni Pancaldi, trenta minuti giusti giusti di nuoto con acqua a temperatura, tutto sommato, mite, 18,5°, abbiamo camminato un po' su e un po' giù per il centro di Livorno e, la sera, ci siamo diretti verso il ristorante Caciaia gestito da Gangio, al secolo Rosaro Costanzi, originario delle Marche, ma da anni trasferito da queste parti.

Il sabato sera, qui, è un delirio di bella gente di sana e robusta costituzione, abituata al salmastro che asciuga e allo iodio che ammazza ogni virus tranne, dicono, il Covid, ma questa è un'altra storia e noi, in fondo, nemmeno tanto ci crediamo. Accolti sull'uscio, ci sediamo perché anche di fronte all'ingresso, con i classici funghi, fa caldo e si sta bene. In sala diversi camerieri, tutti svegli e di poche seghe, gentili e disponibili, guidati da Suleydy, donna energica e simpatica che proviene dai mari del Sud e che a Livorno sta, a quanto pare, da dio.

Niente vino stasera, sappiamo che dobbiamo tornare all'ovile e meglio non addentrarci per le strade di Bacco. Certo, un bollicine lo prenderemmo volentieri come nostro costume, ma, alla fine, in tavola arriva la classica brocca d'acqua rigorosamente naturale.

Nemmeno il tempo di darsi una occhiata in giro ed ecco piombare, sul tavolo, le bruschette con olio nuovo. Come fai a dire di no? E, infatti, non lo diciamo e cominciamo il nostro assalto gastronomico. Menù semplice, chiaro, efficace: dagli antipasti ai primi ai secondi si legge tutto d'un fiato, prezzi accessibili e nella media, qualità da verificare al primo assaggio.

Testiamo subito l'ambiente con una zuppetta di cozze che arriva calda e profumata. Agliate al top, le cozze sono un po' piccole, ma veramente gustose. Il brodino finale va giù che è una meraviglia e come cucchiaio usiamo un guscio di dattero, siamo a Livorno, non al Savoy. Voto almeno sette e mezzo. Poi tocca alle penne cacciuccate, da favola, con il sugo che rassomiglia al cacciucco perché più denso e forte. Peccato che sono poche, nel senso che ne servirebbero almeno il triplo. Penne rigate piccole e cotte al dente. Voto otto e mezzo.

Non è facile, a Livorno, ma pensiamo ovunque, andare in locali non particolarmente famosi, e mangiare bene. Tutt'altro. la gente, spesso, confonde lo star bene con il mangiar bene e sono due cose che non sempre vanno a braccetto. Ci incuriosisce il Bordatino, chiediamo cosa è e ci viene in mente la farinata lucchese: ci sono i fagioli borlotti, la farina di mais, il cavolo nero e, in più, il pomodoro e, inoltre, è più liquida. Proviamo anche qui e va benissimo: ottimo, da mangiarne a chili. Voto otto.

Che fare? si domandava il Vladimir Ulianov dei bei tempi andati (per lui) quando la rivoluzione sembrava possibile. Noi ci poniamo la medesima domanda, ma con fini assolutamente più abbordabili. Smettere? Nemmeno per sogno. Così decidiamo di assaggiare lo spaghetto alla chitarra con i lupini ossia delle vongole che hanno il pregio di non essere coltivate, ma soltanto pescate. Il sugo contempla anche un leggero tocco di pomodoro. Voto sette e mezzo.

E infine, senza alcuna pietà per il nostro apparato digerente e dirigente perché, come sapete, è dalla pancia che si comincia e si finisce, chiediamo una porzione onesta di risotto al nero di seppia. Ce ne hanno parlato benissimo, giusto sottoporlo alla nostra attenzione. Arriva poco dopo e il cameriere lo tiene con una mano mentre con l'altra adagia sul tavolo il contenitore del formaggio parmigiano. Ma come? Il formaggio con un piatto a base di pesce? Esattamente. Cospargiamo il riso nero come la pece che profuma e che, in bocca, trasmette, netta, la sensazione di essere ciò che è, ossia proprio riso fatto con le seppie. Lo avverti subito, il sapore, appena aperte le fauci. Se fa schifo, lo capisci al volo. Voto: otto e mezzo.

Mamma mia che roba. Siamo nemmeno tanto pieni, potremmo anche azzardare dell'altro, ma preferiamo fermarci. Ci alziamo. Al banco c'è Gangio che serve aperitivi con fritto di mare e gamberi sporgenti dal classico foglio di carta gialla. C'è un addio al nubilato, chi glielo farà fare... alla ragazza ovviamente. Scherzi a parte, ci avviciniamo per fare qualche scatto poi guardiamo i liquori. Vorremmo un rum, ma... a proposito: c'è l'inconfondibile bottiglia del Ponce Vettori. Ci guardiamo con Gangio: ci domanda se abbiamo mai assaggiato il ponce alla livornese. Se diciamo di sì gli roviniamo la sorpresa di farci emozionare provandolo. Dal Civili ci abbiamo fatto il record anni fa: prima il classico Ponce alla livornese, poi il famigerato King Kong, una bomba. ma eravamo giovani e anche virgulti.

Gangio ci serve il ponce nel gottino, classico bicchiere labronico - a proposito, il caffè a Livorno si beve nel bicchiere di vetro, altro che tazza - c'è anche il cucchiaino e ci fa segno di berlo tenendolo nel bicchiere. E perché? Ci risponde che chi gioca a carte è solito tenerci il cucchiaino per poterselo girare ogni tanto e berlo sorseggiandolo. Noi non giochiamo a carte e in due colpi o tre ce lo ingurgitiamo. Azz... tanta roba.

E' il momento di pagare. Cifra onesta, il giusto, ma, soprattutto, qui c'è gente che gode. Di poco e di tanto a seconda dei punti di vista. Noi, che a Lucca viviamo da trent'anni e anche più, ricordiamo sempre il notaio Guido Politi, in Vicolo della Croce di Malta. Abbiamo saputo solo tardi della sua scomparsa, avvenuta anni fa. Aveva degli incredibili occhi azzurri, abbronzato sin dalla primavera e oltre l'estate. Ci diceva sempre che lui amava Livorno e che appena poteva, ci andava di corsa.

Oh le belle livornesi, fanno un figlio ogni due mesi, recitava Curzio Suckert Malaparte in Maledetti toscani. Uno dei più grandi scrittori che l'Italia abbia mai avuto, forse troppo dimenticato non si sa bene perché, forse perché era stato affine al fascismo, ma di una cultura immensa e di un fascino irresistibile. Leggeteli i suoi libri, sono straordinari. Altro che le puttanate che si trovano oggi in libreria...

Lasciamo Caciaia e Banditella, ci complimentiamo con Gangio e Suleydy. Torneremo certamente. Non saremo sul mare, non ci saranno chef stellati, ma siamo stati bene e, soprattutto, abbiamo mangiato altrettanto.