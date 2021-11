Enogastronomia



Da Stefani a S. Lorenzo a Vaccoli, cucina innovativa e accattivante con, a fianco, pizza e focaccia da godimento verace/vorace

domenica, 14 novembre 2021, 10:17

di aldo grandi

Era un bel po' di tempo che non tornavamo da Benedetto e Gian Marco Stefani a San Lorenzo a Vaccoli. Abbiamo, così, riscoperto il sapore e la leggerezza di una pizza tra le migliori. Ma non solo. Gian Marco ha acquisito parecchia esperienza e, adesso, gestisce in tutto e per tutto i fornelli e la cucina mentre papà Benedetto è... relegato in sala ad accogliere i clienti e a dare una mano perché, come dice lui, se non fosse stato per il Covid, a quest'ora avrebbe già staccato la spina o quasi. C'è da dire che quello che attira appena varcata la soglia è la sensazione di calore, soprattutto di questi tempi, che si avverte. Si sta bene, la sala è ampia, gli arredi si sposano bene con le luci, in particolare la sera, a nostro avviso, è un luogo da frequentare.

Avevamo già altre volte assaggiato le delizie di Gian Marco che si sta sempre più orientando verso una cucina che potremmo definire innovativa con un occhio anche alla tradizione e alla qualità dei prodotti. Gli assaggi di mare ci hanno colpito, con una capesanta cotta e preparata come ci piace a noi, questo mollusco prelibato e ricco di Omega 3 e un gamberone estremamente interessante testa compresa che a noi piace, perdonateci l'ignoranza, succhiare asportandone il sapore molto forte.

Poi abbiamo voluto assaggiare uno spaghetto al farro con crema di sedano rapa e gamberi rossi in cima, assolutamente da provare. In realtà e per i nostri gusti e capienze, dello spaghetto al farro ne avremmo dovute ordinare due porzioni, ma ci siamo trattenuti a fatica. E sapete perché?

Perché non avendo mai assaggiato la pizza che si fa qui al ristorante Stefani di San Lorenzo a Vaccoli, abbiamo voluto provarne una senza immaginare che ci avrebbe conquistato per il suo essere, leggera, soffice e, allo stesso tempo, ricca di ingredienti. Bravissima la moglie di Benedetto che, occasionalmente, questa sera era al forno perché ha sfornato dei capolavori veri e propri. La pizza che ci ha consigliato Benedetto ha mostrato una capacità di attrarre le nostre pupille-papille gustative in maniera abnorme, vorace e inaspettata. La pizza scivola in bocca e ci resta giusto il tempo necessario a farti desiderare di infilarcene subito un altro pezzo.

E vogliamo tralasciare un particolare tutt'altro che ovvio? Appena seduti, è arrivata la focaccia talmente croccante e saporita da farcela divorare in un battibaleno. Stefani non è l'unico locale che ti serve una focaccia d'aperitivo, ma questa è straordinaria per fragranza, gusto, tatto e, in particolare, perché ne mangi a iosa e ti dà la sensazione, magari illusoria, che non fa assolutamente ingrassare. Di sicuro non fa gonfiare. Bravi davvero.

Bello e buono anche il baccalà con i ceci, cotto al punto giusto e condito con olio a crudo. Il tutto annaffiato da un buon prosecco che Benedetto, assolutamente ci consiglia a noi che siamo innamorati delle bollicine.

Di padre in figlio, quindi, e qui da Stefani è così dalla fine dell'Ottocento. Un'altra tradizione da non abbandonare.

Antica Trattoria Stefani



Via del Borgo, 55

55100 Lucca

Orari:

Mercoledì 19:00 - 22:30

Giovedì - Lunedì 12:00 - 14:00 & 19:00 - 22:30

Giorno di chiusura: Martedì e mercoledì a pranzo

Prenotazioni a: 0583 379031 - 3280371039 - 3887561800