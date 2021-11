Enogastronomia



Dentro la torrefazione di Bonito a Lucca, la cena di Natale della Chaîne des Rôtisseurs

mercoledì, 24 novembre 2021, 19:13

Si terrà dentro la torrefazione di Bonito a Lucca, la cena di Natale della Chaîne des Rôtisseurs, Toscana Francigena – articolazione territoriale dell'associazione di enogastronomia punto di riferimento per i gourmet e per i professionisti nel settore della ristorazione nazionale e internazionale di eccellenza.

Un gran galà riservato ai suoi membri e a pochi invitati, dove il protagonista indiscusso della serata sarà il caffè: tutte le portate, dall'aperitivo al dolce, sono state studiate appositamente per l'evento dallo chef Marco Zucconi e saranno a base di chicchi di caffè tostato.

L'appuntamento è per venerdì 26 novembre, quando le porte della torrefazione lucchese, facente parte del Gruppo Giannecchini, faranno da cornice della serata per tutte le Conseusers e tutti i Confreres, per il Bailli Nationale Dottor Roberto Zanghi, per Sua Eccellenza Dottor Gianni Lusena Console della Colombia, per il Segretario Socio-Economico dell'ILA Dottoressa Sarah Cordero, per il Presidente della Camera Italo Estera CC-ICRD Professor Giuseppe Frisella e tanti altri ospiti illustri.

Alla cena interverrà anche Edy Bieker, responsabile della qualità e della formazione per la Sandalj Trading Company, uno tra i maggiori esperti di caffè inEuropa. Bieker guiderà gli ospiti in un viaggio di sensi attraverso tutta la filiera del caffè e nella degustazione di alcune monorigini, fornendo gli elementi di base per apprezzare un buon espresso in tazzina e riconoscerne i diversi aromi.

Con quasi 25.000 membri, la Chaîne des Rôtisseurs è un'associazione costituita a Parigi nel 1248, ora presente in oltre 80 paesi nel Mondo che riunisce appassionati gourmet e professionisti del settore che condividono, con grande cura e rispetto, la tradizione, la storia e la cultura dell'arte eno-gastronomica passando per la convivialità, la fratellanza e la voglia di vivere momenti di alta qualità.