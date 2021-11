Enogastronomia



Frastuka, il 'covo' dei siciliani soddisfatto per i Comics

sabato, 6 novembre 2021, 10:07

Soddisfazione per Antonio e Alessandro Zingale, i titolari del bar Frastuka in via Cenami, per l'andamento della manifestazione del fumetto: era il loro battesimo del fuoco.

Tanta era l'aspettativa, ma tanto era anche il timore per un evento che non avevano mai sperimentato causa il Covid che aveva impedito la manifestazione dei Comic l'anno passato. Finalmente, sia pure in versione ridotta, questo 2021 ha segnato il ritorno alle origini e per il bar-caffè Frastuka è stato un evento importante.

"Soddisfatti assolutamente - spiega Alessandro - Il venerdì, magari, meno gente, ma sabato, domenica e lunedì non possiamo certo lamentarci. Noi abbiamo proposto quelli che sono i pezzi forte della tradizione siciliana di Bronte, a partire dai pistacchi, al caffè macchiato con latte di mandorla o con la crema di pistacchi. Gli arancini hanno avuto un bel riscontro, del resto sono assolutamente siciliani e, per di più, niente fritto ma solo al forno. I cannoli hanno avuto un bel successo, li riempiamo al momento. Meno bene i panini, ma quelli di siciliano non avevano niente nel senso che li avevamo preparati come hanno fatto molti altri locali. E' stata, comunque, una bella esperienza e ci sentiamo di ringraziare il comune e l'organizzazione per quello che hanno fatto nonostante le restrizioni della pandemia".

"Un covo di siciliani questo? aggiunge Antonio - Direi piuttosto un covo di sicilianità, dove tutti, anche i non siciliani, si possono sentire un po' nell'isola. Incredibile scoprire quanta gente originaria della nostra magnifica isola vive a Lucca o nelle città vicine. Durante i Comics tantissimi siciliani anche provenienti da altre regioni si sono fermati a parlare con noi. Adesso per Natale prepariamo delle sorprese".