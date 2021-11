Enogastronomia



Il miglior sushi dal miglior cinese: accoppiata vincente made in Oriente

lunedì, 22 novembre 2021, 22:58

di Aldo Grandi

E' già passato qualche anno, e che anni, da quando l'amico e imprenditore Aldo Puccetti di Asadental da Massarosa ci condusse invitandoci a pranzo un giorno di festa, al ristorante Oriente in via Cammeo Carlo Salomone a Pisa, poche decine di metri dalla piazza dei Miracoli. Fu, per noi, una illuminazione dal momento che, realmente, mai avevamo mangiato cinese così buono e così... cinese. Puccetti ce lo ha detto più di una volta, nella sua vita ha sempre cercato di mangiare nei ristoranti cinesi di alto livello e e non si è mai pentito. Anzi. Sofferente allo stomaco, ne ha, al contrario, tratto puntuale giovamento.

Noi che, da chi ne sa di più, cerchiamo sempre di assorbire e imparare, da allora non abbiamo mai abbandonato l'amico Shuen anche se la parentesi Covid ci ha creato, indubbiamente, qualche problema. A noi e a lui entrambi partite Iva. Lui, dopo due anni di lockdown con la Cina che non inviava più turisti - prima si viaggiava a una media di 250 coperti soltanto a pranzo - ha deciso di rinnovarsi o perire. Così, a partire da venerdì scorso, ha aperto anche il ristorante fusion insieme alla cucina cinese, ossia ha dato via libera al sushi. Di fronte alle sue insistenze e alla dichiarazione d'intenti secondo cui avremmo scoperto un sushi e un poke più unici che rari, abbiamo voluto testare-tastare e vedere un po' quali sorprese ci aveva riservato questo amico che vive a Pisa, ormai, dal 1981.

Già l'ingresso del locale è cambiato, con l'aggiunta della grande insegna riservata alla novità gastronomica del Poke&Sushi. Sì perché oltre al Giappone, qui abbiamo anche un assaggio di cucina hawaiana, infatti il poke è un piatto hawaiano a base di pesce crudo mentre il sushi è un insieme di piatti tipici della cucina giapponese a base di riso insieme ad altri ingredienti come pesce ed alghe nori. A noi che delle Hawaii conoscevamo, soprattutto, Honolulu e non per esserci stati, ma per le pellicole americane di un tempo che fu, il poke che ci è stato servito ci ha, letteralmente, entusiasmato per sapore, freschezza e colori.