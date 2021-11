Enogastronomia



Il nuovo Big Mac: più gustoso, più bello e con una spiccata personalità

martedì, 16 novembre 2021, 20:12

di aldo grandi

Che cosa fareste se vi trovaste, improvvisamente e come ci siamo trovati noi questa mattina, seduti ad un tavolo e con davanti, da un lato, il Big Mac di Mc Donald's che veniva servito fino a qualche settimana fa e, dall'altro, il nuovissimo Big Mac più caldo, più colorato, più soffice, più sicuro di sé? Nessun dubbio per noi: li abbiamo divorati entrambi.

Senza fondo potreste anche pensare, ma, credete, vedersi piazzare a due passi dalle fauci due panini della serie ti faccio vedere io come mi desidererai fra un minuto, rappresenta una tentazione irrinunciabile. Al punto che per essere presenti alla simpatica e istruttiva iniziativa voluta da Mc Donald's Italia per tutti quei locali che hanno aderito e tra essi c'è anche Lucca, non abbiamo esitato, questa mattina, a recarci alla farmacia Giannini in via Fillungo per sottoporci alla tortura del tampone. Una scelta azzeccata, che si è rivelata azzeccata e che ci riconferma che nella vita è necessario scegliere e quando si sceglie si rinuncia sempre a qualcosa. Bene, questa volta, questa mattina alle 10.30 in viale Europa a San Concordio, andava in scena una presentazione cui non potevamo, non volevamo, non dovevamo dire di no.

L'occasione era ghiotta in tutti i sensi. Elisa Bertuzzi, Communication Manager di McDonald’s Italia, Pino Iacopelli, licenziatario di cinque ristoranti McDonald’s, due a Lucca e tre a Pisa, Pierandrea Giulianelli, Supervisor McDonald's e Stefan Stan, Direttore McDonald's Lucca Europa, avevano organizzato un appuntamento gastronomico di tutto rispetto: un mini-tour all'interno del punto vendita Mc Donald's per comprendere quali siano le nuove tecniche di preparazione e produzione del panino più famoso al mondo. Un processo innovativo in tutti i sensi che è stato denominato Best Burger e che potrebbe essere descritto in poche parole prendendo a prestito la famosa proprietà commutativa in aritmetica o, meglio, il suo contrario: pur non cambiando l'ordine dei fattori, il prodotto non solo cambia, ma diventa assolutamente migliore.

Elisa Bertuzzi e Pierandrea Giulianelli ci hanno messo voce e anima per cercare di far capire alla truppa di giornalisti intervenuti alle 10.30 in viale Europa, in cosa consistesse il nuovo metodo di preparazione del Big Mac, ma, come recita anche la pubblicità, se non lo provi direttamente, non lo puoi capire. Così, rigorosamente a digiuno e dopo aver ammirato la professionalità e la perfezione con cui marcia a ritmi vertiginosi la struttura dei fratelli Iacopelli, è giunto il tanto atteso momento della degustazione vera e propria. Sul tavolo, prima è stato adagiato un Big Mac old style e, subito dopo, il nuovissimo Big Mac. Vedere e scoprire le differenze.

A prescindere dal fatto che li abbiamo divorati in un tempo risibile, indubbiamente il nuovo supera decisamente il vintage innanzitutto per l'aspetto. Il nuovo Big Mac si presenta di un colore caramellato, simile alla cappella di un bel fungo porcino. Ha i suoi tre strati di pane soffice e più buono del precedente. Si mantiene più caldo e più soffice con il passare dei minuti. Inoltre la carne è più saporita, la cipolla vi è stata sparsa subito dopo la cottura e non, come avveniva prima, in maniera fredda e anonima, sull'insalata.

La sensazione anche per chi, come noi, raramente frequenta queste latitudini, è che si tratti di un panino con una forte personalità, sicuro di sé, che non ha paura di sottoporsi a qualsiasi test degustativo. I prodotti utilizzati sono esattamente gli stessi e nelle medesime quantità. Eppure resta in bocca più a lungo e ti regala l'emozione di sentirti più in voga con i tempi. Possibile? Sì, assolutamente fermo restando il fatto che anche il vecchio zio Mac è squisito e costituisce l'ultima anzi, la prima tentazione di ogni palato bambino.

Quello che colpisce nel locale di Pino Iacopelli, è la professionalità dei suoi dipendenti. Ogni cosa al suo posto, un posto per ogni cosa. Una filosofia che non ammette deroghe. Altrimenti non potrebbe, l'orchestra, suonare all'unisono. Non sono ammessi i soliti, è la squadra che funziona e che dà numeri da capogiro se si pensa che in un'ora di lavoro vengono prodotti e venduti circa 400 panini e che, pazzesco, grazie alle due corsie di Mc Drive, si soddisfano le richieste di ben 123 automobilisti e passeggeri inclusi in un'ora.

Mania dell'igiene, controllo sistematico e puntuale per il rispetto delle disposizioni anti-Covid: chi ha il Green Pass entra, altrimenti sta fuori. Non ci sono scuse e non si accettano errori. I bagni sono talmente puliti e profumati che ci si potrebbe, davvero, mangiare dentro. Niente è lasciato al caso perché niente deve dipendere dal caso.

Con la presentazione di questa mattina Mc Donald's ha voluto far capire alla clientela di qualunque età e condizione sociale che sta lavorando per lei, per andare incontro alle sue esigenze, alle sue aspettative, ai suoi gusti, cercando di rendere i propri panini ancora più gustosi e genuini. Alla fine di tutto c'è la volontà di dimostrare a tutti, mamme e salutisti compresi, che ciò che si ingurgita da queste parti non differisce assolutamente, anzi, casomai è meglio, di ciò che ogni giorno si acquista al supermercato. Innanzitutto carni italiane, sia bianche sia rosse. E idem per tutto il resto, formaggi compresi, perché non avrebbe senso, con quello che si coltiva e si produce nel Bel Paese, andare a cercarlo da un'altra parte con chissà quali risultati e senza garanzia di successo.

Se l'obiettivo della presentazione era quello di farci comprendere la differenza tra ciò che era e ciò che, da un paio di mesi, è già, complimenti, ci sono riusciti alla grande. Niente male, per di più, la porzione di mele coltivate e raccolte in Trentino e servite a spicchi. Buonissime e freschissime. A proposito, qui da Mc Donald's si getta tutto quello che non rispetta determinati parametri di qualità e non importa tanto la scadenza del prodotto quanto la assoluta certezza della necessità di prepararlo, cuocerlo e mangiarlo in pochi minuti. Altrimenti, tanto vale disfarsene.

