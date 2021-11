Enogastronomia



Nuovo exploit del ristorante del Grand Hotel Principe di Piemonte, confermate per l'ottavo anno le due stelle Michelin

martedì, 23 novembre 2021, 20:24

A ventiquattro ore di distanza dalla conferma delle “Tre forchette” del Gambero Rosso il ristorante “Piccolo Principe” del Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio ottiene un altro splendido riconoscimento. Si tratta della conferma delle due stelle Michelin da parte dello chef Giuseppe Mancino.

La notizia è stata ufficializzata stasera nel corso della cerimonia di premiazione della 67esima edizione della Guida Michelin tornata in presenza in una delle capitali dell’enologia italiana, la Franciacorta. L’appuntamento in diretta streaming e senza alcuna anticipazione è stato presentato da Fjona Cakalli con la presenza come madrina della pluriolimpionica del nuoto Federica Pellegrini.

Una stella tra le stelle. Sono intervenuti Gwendall Poullenec di Michelin e Silvano Brescianini del Consorzio Franciacorta. È per l’ottavo anno che Giuseppe Mancino e il “Piccolo Principe” guadagnano le meritatissime e prestigiose due stelle Michelin. Raggiante lo chef.

“E’ un risultato straordinario e sono sensazioni sempre bellissime. Grande soddisfazione – conclude Giuseppe Mancino - per la proprietà che crede nel nostro lavoro e investe e anche per i nostri collaboratori e familiari che ci supportano”.