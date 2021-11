Enogastronomia



Poke&Sushi da Oriente, il più antico ristorante cinese

giovedì, 18 novembre 2021, 09:41

di aldo grandi

Arrivarono a Pisa sul finire degli anni Settanta e, nel 1981, aprirono il ristorante cinese, primo a Pisa e tra i primi in Toscana, destinato a diventare uno dei locali più famosi e rinomati per la qualità della sua cucina, frequentato anche da imprenditori e personaggi più o meno conosciuti che volevano e vogliono riservatezza, tranquillità, atmosfera tipicamente cinese e anche piatti realizzati con prodotti di particolare qualità. Per dirla in parole povere, il ristorante cinese più frequentato dai cinesi che sbarcavano alle nostre latitudini. Il Covid, poi, ci ha messo un bel carico da undici, ma Shuen non solo non ha mollato, ma ha scelto di investire e di portare una innovazione.

Così, a partire dal 19 novembre, venerdì e fino al 19 dicembre, quindi, per un mese, oltre alla tradizionale cucina cinese sarà possibile degustare anche Poke&Sushi grazie alla presenza di un ottimo maestro. In questi 30 giorni a pranzo sarà possibile mangiare all you can eat al prezzo di 12,90 euro bevande escluse mentre la sera, sempre stessa formula, il costo sarà di 21,90 euro sempre senza bevande.

Per prenotazioni si può chiamare lo 050-554814 oppure il 327/7108560

Noi non andiamo da Shuen da qualche mese e abbiamo deciso di farlo stasera visto che la voglia di mangiar bene il cibo cinese è troppo allettante. L'amico Aldo Puccetti, titolare di Asadental a Massarosa, ci ha fatto conoscere, anni fa, questo locale e da allora lo frequentiamo abbastanza regolarmente. Proveremo anche il sushi, ma prima ci vogliamo togliere nuovamente lo sfizio di mangiare i suoi involtini primavera, i suoi meravigliosi ravioli con il gambero all'interno o alla carne, il suo riso delizioso, il suo granchio enorme che spezzi pezzo dopo pezzo succhiandoli e assaporandone la carne, le sue melanzane piccanti, i suoi gamberi in tempura al filo d'oro, unici. Tutto e, soprattutto, la simpatia e la cordialità di Shuen e di sua moglie.

Provate se avete voglia di sciropparvi 17 chilometri da Lucca e ancor meno da Viareggio. E se vi troverete male scrivetecelo, pubblicheremo le vostre... invettive.