Ritorno al Tagliere per la bistecca di Regis e Klevis e, adesso, via anche al pesce fresco

mercoledì, 3 novembre 2021, 19:37

di aldo grandi

Qualcuno potrebbe anche dire e avrebbe anche ragione, che il ristorante-pizzeria Il Tagliere di Regis e Klevis Kurti a Badia Pozzeveri è un po' fuori mano. Tutto vero, ma dopo che ci siamo stati due volte, possiamo senza dubbio dire che se avete bisogno di un locale riservato, appartato, intimo, dove poter mangiare bene e stare tranquilli questo è il luogo giusto. Arrivarci non è, poi, così difficile, il parcheggio è ampio, il servizio ottimo, la cura dei particolari attenta e precisa, il prezzo, alla fine, merita il viaggio.

La prima volta che siamo venuti siamo stati sommersi dagli assaggi e la bistecca ha finito per perdersi tra le tante pietanze sul tavolo. Assaggiandola, però, ne avevamo apprezzato la tenerezza, il sapore, la cottura. Bene anche l'idea di cospargere il piatto di sale e olio extravergine di oliva e pepe così da accogliere la carne e insaporirla direttamente.

Regis e Klevis sono due fratelli che hanno frequentato, insieme, l'istituto alberghiero e che, dopo alcune esperienze professionali, hanno deciso di rischiare in proprio e aprire un locale. Saremo sinceri, anche se non li avessimo conosciuti qualche tempo fa, il fatto stesso che abbiano avuto questo coraggio induce a sciropparsi un po' di strada per andare a dar loro una mano.

Così, senza stare troppo a pensarci, siamo saliti in auto e abbiamo raggiunto il ristorante che ha anche una bella e visibile insegna di colore rosso. La veranda, ben areata, permette di star bene a cena visto che il freddo tarda a venire. Siamo venuti, è vero, per assaggiare solo e soltanto la bistecca cucinata sulla griglia della cucina, sotto un gigantesco caminetto che emana profumi e colori.

Regis e Klevis sono in pista insieme alle rispettive fidanzate che lavorano collaborando con loro. Quattro persone che filano d'amore e d'accordo, li abbiamo, infatti, incontrati tutti e quattro a fare la spesa.

Un tavolo accanto ospita alcune pizze e ci sembrano sottili il giusto e ripiene altrettanto per provare ad assaggiarle. Ne ordiniamo solo una, una quattro formaggi e menomale che siamo in compagnia che da soli sarebbe un problema mandare giù tutto. La pizza arriva per prima insieme a un tortino di zucca immerso per non dire affogato nel gorgonzola. La pizza è digeribile, gustosa, non stucca e si mastica bene. Buono il condimento, qui quattro formaggi sono davvero quattro.

Il tortino è ok, il gorgonzola ci fa delirare, mentre l'altra ouverture, una sorta di soufflé con tanto di pera tagliata a fettine, ci entusiasma di meno mancando, a nostro avviso, un po' di sale.

Un hamburger con tanto di patatine e coperto di pane integrale per chi è più giovane mentre per noi arriva la bistecca che Klevis serve con competenza e savoir faire. La tagliamo e appena messa tra le fauci, scompare la voglia di digerirla e si vorrebbe trattenerla il più possibile per via del suo sapore e della sua tenerezza nell'addentarla. Si lascia mordere con una facilità estrema, senza alcuno sforzo.

Come vino abbiamo scelto un calice di Chianti che non ci delude. Vanno bene anche i contorni. La carne è, decisamente, il piatto forte di questo locale anche se proprio da questa settimana sarà presente nel menu il pesce fresco. "Una scelta precisa - spiegano i due fratelli - perché vogliamo dare alla nostra clientela anche il pesce freschissimo che noi stessi andiamo a scegliere. La domenica, poi, c'è il cacciucco, davvero provare per credere. Speriamo che da Altopascio e non solo accettino la sfida e vengano a provare i nostri piatti".

Ristorante Il Tagliere

Via IV Novembre, 9,

Badia Pozzeveri (Altopascio)

Prenotazioni allo: 0583 1381473