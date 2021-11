Enogastronomia



Rocco's, il nuovo locale di Giambastiani e Colombini si ispira a Borsalino ed è il primo locale 'patafisico'

mercoledì, 17 novembre 2021, 13:07

di aldo grandi

Forse non tutti sanno che il nuovo ristorante-bar di Filippo Giambastiani ha preso il nome Rocco dal personaggio, mitico, del famoso film francese degli anni Settanta, Borsalino, il cui protagonista si chiamava, appunto, Roch Siffredi.

Tutti avranno pensato che il nome Rocco dato volutamente al locale di piazza de' Servi e via S. Croce derivasse da una sorta di machismo alla Rocco Siffredi, l'attore porno più famoso al mondo. Niente di più falso. "A parte il fatto - spiega un erudito Andrea Colombini - che l'attore di film porno non si chiama Rocco, questo nome lo ha preso dal protagonista del film Borsalino che aveva, tra gli interpreti, nientepopodimeno che Alain Delon e Jean Paul Belmondo, due mostri sacri del cinema. E proprio Alain Delon si chiamava, nella pellicola, Roch Siffredi. Noi abbiamo così voluto onorare quel film che fece epoca".

Il locale ha preso piede e ha finalmente aperto i battenti. Il suo titolare, Filippo Giambastiani, affiancato da Cristiana, ha voluto dare ai lucchesi, ma non solo, un luogo dove ritrovarsi e sentirsi come a casa propria. Anzi, possibilmente meglio: "Dalla carne agli aperitivi, dalla cecina alla pizza alle birre vogliamo che questo locale accolga tutti coloro che amano stare insieme senza spendere troppo. Ogni giorno, inoltre, dalle 18 in poi, Andrea Colombini verrà a salutare gli amici. Ha voluto far sì che questo fosse anche un punto di approdo. Il locale apre alle 17 e rsta aperto, almeno per ora, fino all'una".

Gli arredi, i quadri, gli specchi, gli abiti, le suppellettili hanno tutti un significato e sono stati scelti personalmente da Colombini il quale non disegna i lavori manuali: "Questo sarà il primo locale patafisico aperto a Lucca ma non soltanto. Che cosa è la patafisica vi domanderete. Bene la patafisica è la scienza delle soluzioni immaginarie. Guardate e venite a visitare Rocco's e vi accorgerete quanta immaginazione ci sia nella disposizione degli arredi".