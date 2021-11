Enogastronomia



Tre ricette di gnocchi semplici e gustosi

sabato, 27 novembre 2021, 03:06

Gli gnocchi sono un tipo di pasta fresca immancabile sulle tavole degli italiani e, proprio per questo, esistono tantissimi modi di prepararli e condirli. Si tratta di una preparazione a base di uova, farina e patate amalgamate in un impasto che si scioglie in bocca e che delizia il palato grazie alla consistenza morbidissima legata a sughi e condimenti di ogni tipo.

La preparazione più famosa è quella della ricetta degli gnocchi alla sorrentina con il pomodoro e che prevede una rifinitura in forno per dorare il parmigiano creando una superficie saporita e croccante. Se però vuoi sperimentare in cucina provando altre ricette ti suggeriamo di continuare a leggere perché ti proponiamo gli gnocchi in diversi formati e con ricette semplicissime, economiche e rapide.

Pomodoro e basilico: semplicità e gusto

Molto spesso andiamo alla ricerca di piatti complicati e sofisticati dimenticando il gusto delle cose semplici che, dopotutto, sono sempre le più buone. È per questo che tra le prime versioni degli gnocchi vogliamo suggerire quella con il sughetto di pomodoro aromatizzato al basilico. Per prepararlo consigliamo di soffriggere in padella ampia o in pentola a bordo basso aglio, cipolla, sedano e carota avendo cura di tagliarli in modo grossolano per eliminarli a fine cottura.

Quando i vegetali profumeranno l’aria e saranno dorati verserai i pelati di pomodoro precedentemente frullati, un bicchiere d’acqua, un pizzico di zucchero e del sale in base al tuo gusto. Abbassi la fiamma e lasci bollire, girando di tanto in tanto. Verso la fine della cottura del pomodoro dovrai togliere il soffritto e aggiustare di sale, se necessario.

Quando il sugo borbotta e diventa rappreso è il momento di cuocere gli gnocchi in acqua, scolarli nella padella e mescolare delicatamente aggiungendo qualche bella foglia di basilico. Servi a tavola guarnendo il piatto con pomodoro a volontà e piccole foglioline di basilico sulla montagnola di gnocchi nel piatto

Quattro formaggi e tartufo

Questa versione è tipica delle zone montane ed è una vera delizia. Per prepararla non serve altro che sciogliere in padella un mix di formaggi scegliendo tra stagionati e freschi per ottenere un composto cremoso ed equilibrato. Per esempio potresti utilizzare taleggio, gorgonzola, parmigiano e latte da sciogliere in padella mescolando per bene e possibilmente a fuoco basso.

Per dare un tocco di colore e una maggior profondità al sapore potrai spolverare una piccola quantità di zafferano al composto che diventerà di un bel giallo caldo e invitante. Quando gli gnocchi saranno cotti ti basterà mescolarli delicatamente nelle crema ai formaggi e impiattarli spolverandoci sopra qualche scaglia profumata di tartufo aromatico.

Per dare un tocco ancora più saporito puoi usare il peperoncino in grani ma da spolverare solamente al momento in cui impiatterai gli gnocchi mescolati nei formaggi. Per evitare che la crema ottenuta si addensi troppo prova a mescolarla in padella con piccole quantità di acqua da aggiungere al latte.

Burro e salvia

Ed eccoci all’ultima ricetta che puoi preparare utilizzando gli gnocchi. Questa è davvero semplicissima nonché economica. In genere viene utilizzata per condire i ravioli ma se hai degli gnocchi di patate fatti in casa vale la pena provarla.

Per prepararla di servono abbondanti mazzetti di foglioline di salvia, burro e pepe. In realtà ci sono vari metodi per preparare questa ricetta il cui unico obiettivo è quello di aromatizzare il burro con il sapore ed il profumo della salvia per creare una sorta di cremina con la quale condirai gli gnocchi.

Quindi metti a bollire l’acqua e prepara le foglioline di salvia ed il burro da parte. Non appena gli gnocchi sono cotti non devi fare altro che scolarli in una padella in cui avrai sciolto il burro con la salvia. Se il condimento si asciuga troppo aggiungi poca acqua mentre se è troppo liquido aggiusterai con parmigiano e burro.