Enogastronomia



A lezione dagli chef stellati per superare l'abbandono scolastico

mercoledì, 1 dicembre 2021, 09:25

Un'occasione importante per chi in questi primi mesi dell'anno ha lasciato la scuola superiore ed è in cerca di una strada alternativa per indirizzare il proprio futuro e cerca di trovare una professione. È quella offerta dal corso gratuito biennale "Educhef", finanziato da Regione Toscana e rivolto agli under 18, in particolare a chi è fuoriuscito dal circuito scolastico, i cosiddetti "drop out". Il percorso, le cui iscrizioni sono aperte fino a sabato 13 dicembre, è sostenuto da risorse di Garanzia Giovani e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisì.it): a erogarlo è l'agenzia formativa Formatica Scarl in partnership con Zefiro Cooperativa Sociale e il Cpia 1 di Lucca. Riguarda il settore della ristorazione e, superato un esame finale, rilascia una qualifica di livello 3 EQF di "Addetto all'approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e alla preparazione dei pasti".

Per entrare nel mondo degli chef, chi meglio di loro possono insegnare i trucchi del mestiere? Ecco quindi che entrano in scena, oltre alle lezioni di aula e laboratorio, alcune masterclasses in cui saranno ospiti dei cuochi stellati, i quali spiegheranno ai ragazzi alcuni dei loro segreti più gelosamente custoditi, coinvolgendoli in un mondo complesso ma allo stesso modo affascinante. Nel dettaglio si tratta di "Scrivere fotografare e comunicare il cibo" (18 ore), "Cucina stellata" (otto ore), "Osteria Contemporanea" (otto ore) e "Zafferano: uso e storia dell'ingrediente più caro al mondo" (otto ore).

Il percorso è così strutturato: 2100 ore totali di cui 620 in aula, 650 in laboratorio, 800 di stage e 30 di accompagnamento. Dal momento della partenza, avrà durata biennale. Le sedi del corso si trovano a Lucca in via Carlo del Prete 347/A, nei locali dell'agenzia Zefiro, e in via Sarzanese, dove si trova il ristorante Donna Sofia. I posti a disposizione sono dieci, almeno metà riservati alle donne, e qualora le domande superassero questo numero i potenziali iscritti saranno contattati per procedere alla selezione dei partecipanti, i quali saranno informati preventivamente relativamente a data, orario e luogo di svolgimento. La mancata partecipazione al giorno di selezione verrà considerata rinuncia al percorso. È inoltre prevista attività didattica a distanza in modalità Fad con Google Meet e altre piattaforme digitali.

Per quanto riguarda gli sbocchi lavorativi, si trova spazio in tutto il settore dell'Horeca, dalla ristorazione alle navi da crociera fino alle cucine degli alberghi. Tra le tante materie del corso biennale ci sono anche 50 ore di inglese applicato alla ristorazione, 40 ore di tecniche di gestione di un magazzino e delle proprie scorte, oltre ai vari percorsi dedicati alle varie tipologie di pietanze, dai risotti al pesce.

Per partecipare bisogna essere iscritti al programma Garanzia Giovani presso i Centri per l'Impiego e avere assolto l'obbligo di istruzione scolastica. Per informazioni e iscrizioni è possibile andare sul sito www.formatica.it/progetto-educhef/. La domanda di iscrizione, redatta su apposito modello della Regione Toscana, può essere scaricata sul sito www.formatica.it, poi compilata e inviata tramite e-mail a bellini@formatica.it o per posta ordinaria, insieme agli allegati, a Formatica Scarl, via Gozzini 15, 56121 Ospedaletto (Pisa). Per maggiori informazioni è possibile contattare Irene Bellini al numero 050 580187 interno 214.