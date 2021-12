Enogastronomia



Al Desco le strenne di Natale di 'Campagna Amica'

giovedì, 9 dicembre 2021, 14:13

Vino e prodotti gastronomici sono in cima alla lista dei regali di Natale. i mercatini il posto privilegiato, per un cittadino su due, per fare shopping. Dati e tendenze che rendono l'appuntamento con il weekend della sedicesima mostra - mercato "Desco – Sapori e Saperi in mostra", da sabato 11 a domenica 12 dicembre con orario continuato dalle 10.00 alle 20.00, al Real Collegio, nel centro storico di Lucca, uno degli appuntamenti giusti per far felici parenti, amici e colleghi acquistando direttamente dai produttori della rete di Campagna Amica di Coldiretti. L'ingresso è gratuito con obbligo di esibire il Green Pass o certificazione equivalente riconosciuta dallo Stato Italiano.

"Con 80 prodotti censiti inseriti nella lista dei prodotti alimentari tradizionali – conferma Andrea Elmi, Presidente Coldiretti Lucca – la provincia di Lucca contribuisce al primato della Toscana tra le regioni più ricche di biodiversità agroalimentare. Un primato che le aziende di Campagna Amica metteremo in mostra nelle strenne di Natale del Desco. I cesti a km zero, già confezionato o da comporre, saranno tra i regali più graditi sotto l'albero di Natale".

Al Desco i visitatori potranno scoprire i prodotti dell'azienda agriturismo "Pane e Olio" di Villecollemandina di Paolo Rossi, della Tenuta Mariani di Massarosa con i suoi vini e le sue celebri bollicine, di Stefano Baisi con i suoi spettacolari formaggi di vacca, dell'azienda agricola La Rita con i testaroli e le farine lunigianesi, de Il Corniolo di Bernardi Franca con gli estratti e disidratati di mele e altri frutti antichi, di Roberto Giorgi con i peperoncini e prodotti a base di peperoncino e di Zà Faran di Elena Garzi con lo zafferano.

Per saperne di più https://www.ildesco.eu/

Per informazioni www.lucca.coldiretti.it oppure pagina ufficiale Facebook @coldirettilucca