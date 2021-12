Enogastronomia



All'Oste di Lucca la ribollita all'aperto fa ancora più sfogo

lunedì, 6 dicembre 2021, 15:26

Che cosa deve fare un povero affamato che si trovi in giro per la città privo di Super Green Pass per poter accedere ai ristoranti? Semplice, confida nel sole e si piazza ai tavoli all'aperto: fa freddo, è vero, ma la ribollita di Antonio Di Cecio è qualcosa che ti riscalda il cuore oltre all'apparto dirigente.

Oggi, giornata di (dis)grazia 6 dicembre 2021, sono cominciati a tamburo battente i controlli e le persecuzioni delle forze di polizia incaricate di massacrare tutti coloro i quali, siano essi ristoratori o avventori, verranno beccati a mangiare senza il famigerato Super Green Pass.

Così può anche capitare di trovarsi in giro per il centro città all'ora di pranzo, avere fame, ma non sapere dove andare a sbattere la testa perché semnza il doppio passaporto digitale sanitario non c'è trippa per gatti. Abbiamo, comunque, appreso e la cosa non può farci che piacere, che avendo, le Gazzette, una pagina da sempre dedicata all'enogastronomia, poiché trattasi di lavoro, potremo accedere anche al chiuso di un ristorante a patto che si abbia il Green Pass base e che si pubblichi, poi, l'articolo per cui si entra nel locale.

Questa mattina, però, colti da un improvviso e non insolito destino mentre camminavamo per via Cenami, abbiamo chiesto al gestore dell'Oste di Lucca se potevamo sederci ai tavoli fuori nonostante la temperatura di 9 gradi, ma, tutto sommato e per noi che scivoliamo in acqua anche a gennaio, tollerabile. Senza alcun Green Pass, bontà loro, si può continuare a stare all'aperto beccandosi le basse temperature e la pioggia nel caso. Oggi, tuttavia, c'era il sole quindi ciccia.

Seduti al tavolo abbiamo degustato non una, ma ben due porzioni di ribollita, una stupenda versione che all'Oste di Lucca viene servita direttamente in un bel tegame. Rigorosamente, per noi, senza pane. E anche se può sembrare impossibile, la delizia della zuppa, così calda, condita con olio a crudo e una robusta spruzzata di pepe, ci ha fatto ricredere su questa tirannia enogastronomica a cui siamo sottoposti. In fondo, pur di non dare soddisfazione a chi ci vorrebbe da batteria, scegliamo di patire un po' di freddo, ma respirare aria fresca. Così, ritorneremo, perché una zuppa così merita affezione e continuità.

A. G.