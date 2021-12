Enogastronomia



Coccolandosi da Dhea

sabato, 4 dicembre 2021, 17:42

Una mostra di dolci ammirabile sin dalle 5 di ogni mattina: cornetti integrali e non, ripieni e vuoti, con marmellata, crema e cioccolata, brioches e budini o tortine di riso. Infilaci un caffè Bonito e la colazione è pronta. Ma non è tutto. Se vuoi il salato, tuffati nelle focaccine preparate ad hoc dalla cucina di Dhea, il locale di Sabina Alberti che è diventato simbolo dell'accoglienza in viale Luporini a S. Anna. Se vai in cerca di un luogo informale, dove si possono anche scambiare due chiacchiere, dove la simpatia sta di casa e il personale è affabile e ti fa sentire a proprio agio, fermati da Dhea e assaggia una crema catalana o anche un tirami su oppure fai colazione o anche manda giù un aperitivo o anche un buon bicchiere di Franciacorta o se preferisci, di un prosecco di qualità. Quanto ai rossi, ce ne sono a cominciare dal Chianti prodotto da Sting nella sua tenuta Il Palagio in Toscana, davvero buono.

Se poi hai voglia di pizza assaggiale, sottili e condite quanto basta. Le focacce ripiene scoppiano da quanto sono gonfie di ottimi ingredienti. Da Dhea a pranzo si mangia con 11 euro e si può stare sia all'interno sia all'esterno non appena verrà realizzata la copertura riscaldata.

Caffè e lettura dei giornali abitudine che si può coltivare ogni mattina visto che Sabina non fa mancare né l'uno né gli altri. Caffè Bonito per intendersi, una miscela che sta prendendo piede in tutta la provincia.

Se Sabina Alberti ha un pregio e ne ha sicuramente molti, è quello di coccolare ogni cliente indistintamente facendolo sentire benvoluto e apprezzato quando varca la soglia del suo locale. E con lei anche il suo staff. Si può prenotare un tavolo a pranzo o a cena semplicemente chiamando il 389 294 8844 . Il locale è aperto fino a tarda sera.